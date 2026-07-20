Crece Unach con tres nuevas licenciaturas

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fortalecerá su oferta educativa con la creación de tres nuevas licenciaturas enfocadas en tecnologías aplicadas y ciencia de datos, como parte de una estrategia para preparar a los estudiantes frente a las nuevas exigencias del mercado laboral y la transformación digital, informó su rector, Oswaldo Chacón Rojas.

En entrevista, el rector detalló que esta decisión forma parte del programa institucional de inteligencia artificial que la universidad puso en marcha desde el año pasado, convirtiéndose en una de las primeras universidades públicas del país en desarrollar una política integral sobre el uso de esta tecnología.

“Desde el año pasado fuimos de las primeras universidades públicas que echaron a andar su programa de inteligencia artificial. Con el propósito de entender cómo esta tecnología está impactando a la educación y qué teníamos que hacer para adecuarnos a esta nueva realidad”, sostuvo.

Más trabajos

Chacón Rojas indicó que las nuevas licenciaturas estarán orientadas a tecnologías aplicadas y ciencia de datos, con el objetivo de generar conocimiento propio que fortalezca las distintas áreas académicas de la institución. Precisó que, además de la creación de estos programas educativos, las 40 unidades académicas de la Unach trabajan en el diseño de políticas específicas para incorporar la inteligencia artificial de acuerdo con las necesidades de cada disciplina.

Explicó que este proceso involucra a todas las áreas del conocimiento, desde medicina, ingeniería y arquitectura, hasta derecho, comunicación y pedagogía, con lineamientos sobre el uso responsable y académico de estas herramientas.

Como parte de esta estrategia, la universidad también desarrolla diplomados y cursos de actualización permanente para docentes, con el propósito de que adquieran las competencias necesarias para integrar la inteligencia artificial en sus métodos de enseñanza.