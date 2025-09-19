Crece vulnerabilidad por lluvias y urbanización

La capital chiapaneca atraviesa la temporada más lluviosa del año. El secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, señaló que históricamente el mes de septiembre concentra el mayor número de precipitaciones, lo que incrementa la vulnerabilidad en ciertas zonas de la capital, mientras destacó que el crecimiento urbano y la pavimentación de vialidades han generado un mayor volumen de escurrimientos, lo que requiere no solo acciones preventivas sino también obras de infraestructura.

Ante los riesgos asociados a inundaciones, deslaves y desbordamientos, el secretario subrayó que el Ayuntamiento mantiene actualizados los puntos de riesgo y refuerza los trabajos preventivos.

"Desde inicios de año realizamos labores de desazolve y limpieza en el río Sabinal y los arroyos que cruzan la ciudad, con el objetivo de recuperar su capacidad hidráulica y reducir riesgos de desbordamientos", explicó.

Proyectos

Además, afirmó que, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, se trabaja en proyectos para infiltrar y retener agua pluvial, evitando que toda la carga llegue al río Sabinal.

Por otro lado, enfatizó que existen puntos críticos por deslizamiento de laderas, principalmente en colonias como Lomas del Oriente y Cueva del Jaguar, donde habitan cerca de 150 familias en situación de vulnerabilidad.

"Estas áreas cuentan con dictámenes de riesgo emitidos por Protección Civil (PC) estatal desde hace años, debido a que el suelo es de arcillas expansivas. No es posible regularizar predios ni otorgar escrituras, y aunque la gente lo sabe, algunas familias permanecen en la zona", detalló el funcionario.

Plan de emergencia

En caso de presentarse lluvias intensas durante varios días consecutivos, aseguró que ya existe un plan de emergencia con protocolos de evacuación inmediata.

Los indicios de riesgo, dijo, son fáciles de identificar: inclinación de árboles, fracturas en viviendas o grietas en el pavimento.

Sobre el comportamiento de las lluvias en Tuxtla Gutiérrez, informó que el máximo registrado este año fue de 103 milímetros de agua en una sola jornada, el pasado 9 de julio, lo que provocó afectaciones en las colonias Plan de Ayala y Terán.

Actualmente, aunque las precipitaciones son más frecuentes, suelen presentarse en periodos cortos, lo que ocasiona encharcamientos y el desbordamiento parcial de arroyos.