Crecen asentamientos de migrantes en Tapachula

Iglesia católica y diversas organizaciones civiles en la frontera sur del país alertaron sobre la presencia de grandes asentamientos de personas migrantes en distintas zonas del municipio, situación que ha comenzado a impactar en áreas parroquiales y colonias periféricas de la ciudad.

César Augusto Cañaveral Pérez, responsable de la Diócesis de la Pastoral de la Movilidad Humana en Tapachula, informó que estas concentraciones están integradas principalmente por personas originarias de Haití, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador, muchas de ellas varadas mientras esperan la posible reapertura de la frontera de Estados Unidos.

“El fenómeno ha crecido. Antes había asentamientos principalmente de centroamericanos, pero ahora los grupos se han incrementado considerablemente y muchas personas están viviendo en zonas parroquiales”, explicó.

Vulnerabilidad

Advirtió que una parte importante de esta población no se encuentra en albergues formales, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y limita su acceso a apoyos humanitarios. Aunque algunos migrantes han logrado incorporarse al mercado laboral, tanto formal como informal, la demanda de atención supera la capacidad de respuesta local.

Convivencia

El sacerdote destacó que Tapachula, como ciudad fronteriza, tiene el desafío de promover la convivencia y la integración con la comunidad migrante.

“Somos una iglesia de frontera y debemos trabajar en la integración y en la construcción de buenas relaciones con los extranjeros”, señaló.

También cuestionó la actuación del gobierno mexicano frente al fenómeno migratorio, al afirmar que, aunque el flujo ha disminuido, “sigue siendo un pendiente importante para las autoridades”.