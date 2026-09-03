Crecen comités para el cuidado del agua

En la localidad de Corazón del Valle, perteneciente al municipio de Cintalapa, se instaló la Asamblea de Gobernanza de Agua (AGA) y un nuevo comité de limpieza de afluentes. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), con esta nueva implementación suman 22 comités en todo el estado.

La comisión detalló que el objetivo principal de estos grupos se basa en mantener limpios los afluentes en temporada de lluvias para evitar inundaciones con la basura que se acumula, y abonar al cuidado de los cuerpos hídricos.

La titular del CEAS, Karina Montesinos Cárdenas, destacó que el cuidado del agua y los ríos es una responsabilidad compartida que requiere la participación activa de las autoridades y las comunidades.

Cobertura

Explicó que los trabajos en territorio buscan impulsar acciones que permitan prevenir la contaminación, fortalecer la calidad del agua y generar una cultura de cuidado entre la ciudadanía.

Actualmente, 18 municipios en toda la geografía chiapaneca cuentan con comités instalados, mientras que Lagos de Montebello, Punta Flor, Arriaga y Chiapilla también cuentan con AGA, impulsadas por la comisión. Sus integrantes reciben capacitaciones mensuales.

Las acciones de intervención en los diferentes municipios incluyen programas de desinfección. Recientemente, en las localidades de Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, ejido Nueva Reforma, Triunfo de Madero y Monte de los Olivos, se entregaron un total de mil 485 toneladas de hipoclorito de calcio.

Montesinos Cárdenas reconoció que el impulso de la actual administración permite enlazar con autoridades municipales y comunidades para fortalecer una gobernanza participativa del agua.