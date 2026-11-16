Crecen los hogares; se suman 178 mil viviendas más

Chiapas registró un crecimiento de 13.2 % en el número de viviendas particulares habitadas durante los últimos cinco años, al pasar de un millón 351 mil 023 en 2020 a un millón 529 mil 162 en 2025, lo que representa 178 mil 139 hogares adicionales en la entidad.

Este incremento también refleja cambios en la manera de vivir de la población chiapaneca, tanto en la composición de las familias como en el acceso a servicios y tecnologías dentro de las viviendas.

De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano, con base en la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado registra una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2 % en viviendas habitadas.

Composición de los hogares

Mientras que en 2020 el 64.5 % correspondía a hogares nucleares, para 2025 la proporción disminuyó a 61.4 %.

En contraste, los hogares unipersonales, integrados por una sola persona, aumentaron de 8.7 a 10.7 %.

Por su parte, los hogares ampliados, conformados por familias que integran a otros parientes, registraron un ligero crecimiento, al pasar de 25.1 a 25.5 %.

En cuanto a las condiciones de propiedad, el 77 % de las viviendas son propias, el 14 % rentadas y el 8.9 % pertenecen a un familiar o se encuentran bajo otra situación.

Además, el porcentaje de viviendas que cuentan con escrituras aumentó de 67.5 % en 2020 a 73.6 % en 2025.

Conectividad

En cinco años, las viviendas con acceso a Internet pasaron de representar el 23 al 50.2 %, lo que significa que actualmente una de cada dos cuenta con este servicio.

Asimismo, la disponibilidad de teléfonos celulares aumentó de 70.5 a 87.5 %.

Carencia de servicios básicos

En 2025, el 60.4 % de las viviendas disponía de agua entubada dentro del hogar y el 60.6 % contaba con conexión a la red pública de drenaje.

En contraste, la cobertura de energía eléctrica alcanzó el 98.8 %.

Por oro lado, los refrigeradores pasaron de estar presentes en el 64.3 % de las viviendas en 2020 al 74.6 % en 2025, mientras que las lavadoras aumentaron de 44 a 57.5 %.