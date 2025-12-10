Crecimiento anárquico de ciudades, riesgo latente

Investigadores, docentes y estudiantes de arquitectura hablaron sobre los desafíos para ordenar las ciudades, toda vez que el desarrollo anárquico de las mismas es un riesgo latente.

La Facultad de Arquitectura, Campus I, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) llevó a cabo el Seminario-Taller El Proceso Creativo en los Talleres de Proyectos Arquitectónicos, un espacio de reflexión académica que reunió a docentes, estudiantes y especialistas con el propósito de profundizar en los métodos de conceptualización utilizados en la formación profesional de arquitectos y arquitectas.

Ahí se debatió la importancia de coordinar mecanismos para garantizar desarrollos urbanos normados y seguros.

Seminario

La actividad se realizó en el Aula Polifuncional Arquitecto Guillermo Díaz Peña, un recinto que se ha consolidado como punto de encuentro para la discusión académica y el fortalecimiento del pensamiento crítico dentro de la Facultad. Este seminario-taller dio continuidad al programa previamente anunciado por la institución, el cual enfatiza la necesidad de revisar, cuestionar y enriquecer los enfoques pedagógicos aplicados en los Talleres de Proyectos Arquitectónicos, núcleo fundamental del aprendizaje disciplinar.

Durante la jornada se celebró un enriquecedor intercambio de ideas sobre los procesos creativos que guían la producción arquitectónica desde sus primeras fases. La discusión permitió analizar cómo se construye un concepto, de qué manera se nutren las propuestas con referentes teóricos y prácticos, y qué estrategias impulsan un proyecto más consciente, sensible y coherente con su contexto.