Crecimiento económico abre expectativas al comercio local

El crecimiento económico de Chiapas durante el segundo trimestre de 2026 genera expectativas favorables para el sector comercial, particularmente ante la proximidad de El Buen Fin y la temporada navideña, dos de los periodos de mayor movimiento para los establecimientos y prestadores de servicios.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), la entidad registró un crecimiento anual de 3.3 por ciento durante el segundo trimestre del año, impulsado por el avance de las actividades primarias, secundarias y terciarias.

Reporte

En el desglose, las actividades primarias, relacionadas con el campo y la producción agropecuaria, aumentaron 2.8 por ciento; las secundarias, vinculadas con la industria y la transformación, avanzaron 3.6 por ciento, mientras que las terciarias, donde se concentran el comercio y los servicios, reportaron un incremento de 3.3 por ciento.

Uno de los resultados destacados fue el desempeño de las actividades secundarias, en las que Chiapas pasó del lugar 23 al décimo a nivel nacional, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que representó un avance de 13 posiciones en el indicador.

Ante este escenario, el sector empresarial considera que las próximas temporadas comerciales representan una oportunidad para aprovechar el dinamismo económico, incrementar las ventas y fortalecer a los negocios locales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Próximo evento

Una de las primeras jornadas será El Buen Fin 2026, programado del 13 al 17 de noviembre, iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía y el sector empresarial organizado, a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), con el propósito de incentivar el consumo y ofrecer promociones a las familias.

A esta actividad se sumará la temporada navideña, que tradicionalmente representa uno de los periodos de mayor demanda para el comercio, debido a las compras de regalos, ropa, alimentos, artículos para el hogar y productos relacionados con las celebraciones decembrinas.