Creo en la encuesta, afirma Jovani Salazar

Al afirmar que conoce a Tuxtla Gutiérrez por los recorridos que ha hecho a lo largo de los años dentro su trayectoria política, Jovani Salazar aseguró que confía en los resultados, que en los próximos días se darán, que arrojará la encuesta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir al perfil que lo representará en la candidatura a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

Consideró que no es cualquier proceso el que está en juego, pues, en su opinión, se trata de la continuidad de la Cuarta Transformación a nivel nacional “y que en el primer periodo se han tenido aciertos, pero también, cosas que mejorar”.

“Voy a respetar el acuerdo que sea, no me voy a ir a ningún otro partido. No voy a ir a levantarle la mano a la oposición. Voy a ser muy institucional”, complementó.

Declaraciones

En una entrevista con Cuarto Poder, mencionó que como ciudadano es importante que Tuxtla Gutiérrez sea administrada de mejor forma, toda vez que está compuesta por cerca de 800 colonias y las necesidades no son las mismas al interior de la ciudad.

Jovani Salazar apuntó que no se trata solo de conocer la ciudad de forma geográfica, también es importante saber la idiosincrasia de la población, pues en la capital convergen múltiples culturas y, por lo tanto, los servicios no son los mismos.

Resultados

Lo que sabe es que los resultados internos de Morena se darán a conocer hasta el 25 de marzo, un día antes de que se cierren las inscripciones a las candidaturas municipales, según el calendario electoral.

Al mencionar que Jovani Salazar es una persona externa y que se inscribió a las actividades internas de Morena, aseguró que lo hizo al creer en el proceso. Para él, la persona que trae la fuerza política es aquella que tiene acercamiento con los ciudadanos y los múltiples sectores.