Cría de tapir enfrenta problema respiratorio

La cría de tapir centroamericano, nacimiento que apenas fue anunciado por el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), enfrenta un problema de salud respiratorio, equipo profesional brinda ayuda para que pueda mejorar.

El ejemplar, debido a que presenta complicaciones para respirar, está recibiendo alimentación asistida cada tres o cuatro horas. Personal también procura una terapia de líquidos, para evitar la deshidratación en el ejemplar.

Sobre el problema del sistema digestivo que traía, se informó desde el zoológico que se logró estabilizar y el animal ha hecho heces de consistencia más pastosa.

Contexto

El pasado 7 de noviembre la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del ZooMAT, informó que el nacimiento de esa cría es resultado de un programa de reproducción que se hizo en colaboración con el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, a través de la donación de un ejemplar macho.

En ese comunicado se informó que después de que nació la cría, la madre mostró rechazo al ejemplar y por eso se optó por retirarla y darle cuidados profesionales.

Más información

En las últimas horas desde la página oficial del ZooMAT se detalló que hay un monitoreo constante del tapir. La medicación que se suministra se hace por diversas vías, incluyendo nebulizaciones que son periódicas.

Finalmente, se detalló que mantienen al animal con terapias de oxígeno de manera constante, a fin de apoyarla en la respiración, esperando que pueda mejorar su estado de salud.