Crianza positiva; el camino hacia infancias plenas

“La felicidad de una niña o un niño no se mide por lo que dicen sus madres, padres o docentes; se revela en el brillo de sus ojos y en la forma en que nace su sonrisa”, compartió Andrés Alberto López, docente de Educación Inicial Indígena, durante el Encuentro Pedagógico por una Crianza Positiva, realizado en la explanada de la Secretaría de Educación (SE).

En sintonía con el proyecto humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y como parte de una agenda educativa con perspectiva de género, sensible y centrada en el bienestar integral, la dependencia a cargo de Roger Mandujano Ayala impulsó este espacio de diálogo y construcción colectiva.

Trabajo conjunto

Desde los saberes comunitarios, docentes, directivos, supervisores, asesoras y asesores de educación inicial y preescolar —general e indígena—, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), fortalecieron acciones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Chiapas.

En representación de Unicef, Hanna Monsiváis, subrayó la importancia de atender la violencia como un paso clave para prevenir afectaciones en el desarrollo de niñas y niños. Asimismo, compartió herramientas como el programa “Crianza con conciencia”, diseñado para fortalecer la gestión emocional de madres y padres de familia.

Responsabilidad compartida

“El bienestar de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida. Con recursos como estos y espacios de encuentro, podemos reducir significativamente la violencia familiar. Es momento de seguir fortaleciendo nuestra labor y trabajar en conjunto”, expresó.

Por su parte, Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa, reconoció que estas acciones forman parte de una política educativa alineada al compromiso del gobernador, que coloca al centro a las personas y promueve entornos seguros, equitativos y libres de violencia.

“Hablar de educación hoy no es solo hablar de contenidos o evaluaciones, sino de personas en formación. Educar desde el respeto, la coherencia y la conciencia implica acompañar a niñas, niños y jóvenes en entornos donde se sientan reconocidos y escuchados”, mencionó.