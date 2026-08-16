Crisis de agua está creando conflictos

Cien colonias de San Cristóbal alertaron que la actual crisis hídrica ha empezado a crear conflictos violentos entre vecinos, por lo que en una reunión con la presidenta municipal, Fabiola Ricci, hicieron una serie de propuestas que esperan sean atendidas el próximo primero de septiembre en una mesa de trabajo.

“San Cristóbal es una olla exprés y el tema principal es el agua”, dijo Joaquín García, presidente general de barrios, fraccionamiento y colonias de la zona norte, quien agregó que “el día que tengamos los primeros muertos a causa del agua, les vamos a decir: se los dijimos y se los dijimos a tiempo”.

Diagnósticos

En conferencia de prensa, el Movimiento de Colonias y Fraccionamientos por el Agua en San Cristóbal indicaron que, según su diagnóstico, alrededor del 40 % del agua de la ciudad se está perdiendo en fugas internas de la tubería.

Al respecto, Joaquín García dijo que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) les indicó que la dependencia no cuenta con un mapa que muestre en qué condición se encuentra la red.

Propuestas

Entre las propuestas hechas en una reunión celebrada el pasado 10 de agosto, se encuentra la creación de cinco sistemas de gestión del agua, correspondientes a las cinco zonas de la ciudad.

También plantearon la captación de agua de lluvia, a través de una división de las redes de drenaje sanitario y los drenes pluviales, mediante un plan municipal elaborado por profesionales y no por contratistas.

Durante la reunión con la edil, las cien colonias señalaron el crecimiento urbano sin ampliación de la infraestructura, así como los cambios de uso de suelo que siguen siendo avalados por la dirección de Ecología.

Sobre este punto, Nicolás Gómez Velasco, presidente general del Consejo de la zona sur, denunció que la actual directora de dicha área, Jade Cantú, ha permitido la deforestación durante dos trienios seguidos.

Por su parte, Joaquín García señaló que la problemática de los pozos profundos clandestinos no solo refiere a la zona norte, sino que, en el centro, varios hoteles ya cuentan con uno sin habérselo informado a las autoridades.

Transparencia

Otra de sus exigencias fue conocer el “plan maestro” que actualmente Sapam desarrolla con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dado que hace meses el Movimiento le presentó un proyecto hecho por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

También solicitaron transparencia en los proyectos ejecutados por Sapam, a través de mapas, censos, diagnósticos de fuentes, redes, tanques y déficit hídrico, todo con la participación social.

Cuestionamientos

Cuestionado sobre la presencia del Consejo de la zona sur en eventos que la ciudadanía ha calificado como actos de proselitismo por parte de Fabiola Ricci, en sus intenciones de reelección, Nicolás Gómez aclaró que su intención siempre ha sido visibilizar su lucha, promoviendo la soberanía nacional.

Sobre la contradicción que podría significar el aceptar recursos de empresas como Coca Cola, Velasco señaló que siempre ha sido respetuoso de las decisiones de las asambleas, las cuales son para garantizar el derecho humano al agua.