Crisis de agua no es privativa de Tuxtla

En medio de un problema de falta de agua que afecta a decenas de colonias de Tuxtla Gutiérrez, Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, calificó la situación como “difícil y que golpea a las familias de manera directa”.

“Mira cómo va pasando el tiempo y los años, la crisis del agua no es privativo solo de Tuxtla, sino en todo el mundo tenemos este problema”, expresó.

Subrayó que los ayuntamientos “son los principales responsables” y que deben “no solo atender la crisis como ocurre ahora, sino invertirle en el mantenimiento”.

El legislador reconoció que es “desafortunado lo que vive el pueblo de Tuxtla y de otros municipios”, pero confió en que “en equipo se puede hacer”. En ese sentido, respaldó al alcalde Ángel Torres al afirmar: “Yo creo que está haciendo lo propio”.

No obstante, aseguró que desde el Congreso del Estado se mantienen “muy atentos para buscar alternativas, si se necesita más inversión o lo que sea necesario para apoyar”.

Cuestionado sobre su experiencia legislativa tanto federal como local, el diputado enfatizó que el tema del agua requiere “mucha responsabilidad y planeación de cada alcalde”.

Otros casos

Puso como ejemplo el municipio de Comitán, donde el problema es “históricamente muy grande”, pero gracias al apoyo del gobernador se destinaron “casi 300 millones de pesos para fortalecer el sistema de distribución, más pozos, y atender ese problema histórico”.

En contraste, recordó que Tuxtla “hace varios años recibió una gran inversión”, por lo que insistió en que el verdadero reto actual es “el mantenimiento”. “Es una línea muy delgada, muy técnica también, entregarle, dotarle de agua a una ciudad tan grande como Tuxtla, es un tema complicado, pero hay que atenderlo”, puntualizó.