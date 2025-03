Crisis generalizada de agua: Rodrigo Hess

El director de la agrupación Ciudadanos por la Acción Territorial en la cuenca de Jovel, Rodrigo Hess Poo, advirtió que a causa de diversos factores ya inició en San Cristóbal de Las Casas una “crisis generalizada” de agua en la actual temporada de seca.

En entrevista dijo que ello se debe “a la baja de todos los manantiales, a que ha disminuido apreciablemente la lluvia que se precipita durante el año y porque se ha cambiado el territorio; de tal suerte que llueve menos y se infiltra menos, pero también porque han cambiado las características que permitían la infiltración, como la desaparición del bosque”.

Además, agregó, “los humedales, los escurrimientos que antes iban lentamente hacia el mar ahora van rápidamente, por lo que hay que trabajar en la cuenca con reforestación y obras de conservación de agua y suelos porque ambas van asociadas; más que todo para zonas en las que la gente depende en su vida cotidiana del suelo. Se necesita tener un suelo adecuado para infiltrar agua y para su producción”.

Manifestó que “la otra tarea por hacer es elevar el nivel de manejo adecuado, con mayor responsabilidad, disminuir el consumo en lo que se pueda, por parte del usuario; además de que hay que invertir mucho dinero en el sistema operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) para tratar de adecuar la red”.

Remarcó: “Hay potencial instalado como para paliar la situación, pero faltan las redes de conexión, permisos, actualizaciones de éstos con la Comisión Nacional del Agua y todo esto requiere dinero, que es lo que normalmente falta”.

Hess Poo comentó que “el esquema fue siempre que el organismo operador fuera capaz de afrontarlos, pues la tarifa, el dispendio, el desorden propio del sistema, la ineficacia y la falta de pago contribuyen a que tengamos un servicio no satisfactorio”.

Insistió en que “la crisis por la falta de agua ya está en varios barrios y colonias, pues ya hay escasez”; al tiempo de señalar que “varios pozos construidos desde hace cinco o seis años no están operando. No sabemos cómo están operando los de La Isla, América Libre que está como secuestrado por la comunidad y el potencial del pozo está desperdiciado; el de la colonia Primero de Enero y el que está por la Perrera. En Lagos de María Eugenia y en Kaltic hay otros en la misma situación. Es decir, están operando a medias o no están operando, pues algunos lo hacen sólo durante horas, cuando deberían de hacerlo las 24 horas”.