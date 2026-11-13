Crisis internacional de los DD.HH., dice Óscar Solera

A nivel internacional se vive una crisis en materia de derechos humanos (DD.HH.), así lo expuso Óscar Solera, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien, sin embargo, detalló que esta situación también ha provocado un resurgimiento de la solidaridad internacional.

Durante una conferencia de prensa organizado tanto por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) como por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), Solera dijo que en distintas partes del mundo se están presentando guerras “a diestra y siniestra”.

Esto, explicó, implica un retroceso en los convenios que distintos gobiernos han firmado, en los cuales se han comprometido, voluntariamente, a proteger y a promover el respeto y mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos.

Polarización política, un factor

A este panorama, Óscar Solera añadió la polarización política. “Estas tendencias existen en muchas partes, incluso en Latinoamérica, y es importante tener presente que México está en un maremoto de diferentes corriente políticas lo que crea desafíos”.

En ese sentido, el representante indicó que las instituciones democráticas se han erosionado gradualmente y no necesariamente por dictaduras, “sino a través de procesos legales que lo que hacen es retrotraer derechos y poner obstáculos, reformas legales que a veces disminuyen el catálogo de derechos”.

Otro factor señalado por Solera fue el aumento de las fuerzas armadas en distintas partes del mundo, lo cual ha causado abusos policiales contra aquellos defensores de derechos humanos y quienes ejercen la protesta pacífica.

Sin embargo, esta crisis también ha creado una nueva cohesión de las organizaciones de base. Además, detalló que la defensa de los derechos humanos, contrario a lo que se podría pensar, “no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba”.