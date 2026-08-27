CRIT Chiapas se prepara para el Teletón 2026

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas se prepara para su evento Teletón 2026, programado para el 10 de octubre en sus propias instalaciones y en vísperas de su 20 aniversario, informó su director general, Eduardo Estrada Molina.

Destacó que esta edición busca reforzar el vínculo con la sociedad chiapaneca y dar a conocer los servicios que ofrece el centro.

Dijo que actualmente el CRIT atiende a más de mil 600 niños, no solo del estado, sino también de Tabasco, Campeche, Oaxaca e incluso Guatemala. Entre las condiciones que se tratan están el autismo y las discapacidades neuromusculoesqueléticas.

Subrayó que el centro trabaja diariamente con tecnología de vanguardia y que próximamente se inaugurarán nuevos servicios equipados con innovaciones que serán únicas en la región.

Al mismo tiempo, el CRIT mantiene más de tres mil 200 alcancías distribuidas en escuelas e instituciones públicas y privadas, con voluntarios que acercan la campaña a la ciudadanía.

Meta de recaudación

La meta de recaudación para este año es de 426 millones 978 mil 716 pesos, más un peso simbólico.

Estrada Molina enfatizó que el evento del 10 de octubre será una kermés familiar, con música, shows infantiles, venta de alimentos y recorridos guiados para que los asistentes conozcan las instalaciones y los servicios de rehabilitación física, psicológica, de lenguaje, ocupacional, nutrición y neurología, entre otros.

El director general agradeció el apoyo del gobierno estatal, de la familia Leonardo y de los benefactores, y extendió una invitación abierta a todas las personas que requieran servicios de rehabilitación o que deseen sumarse a la causa.