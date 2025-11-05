CRIT Chiapas, un ejemplo de empatía

Karla Velasco, subdirectora de Alianzas del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Chiapas expuso que el Centro Chiapas se ha convertido en un centro neurálgico de atención a personas con discapacidad en el sureste nacional, como también en algunos países de Centroamérica.

Detalló que con mucho talento y dedicación, el CRIT atiende a mil 500 familias de todo Chiapas, además de estados vecinos e incluso de Guatemala.

Explicó que recientemente participaron en el programa denominado “Cuidar es Amar”, mediante el cual Gobierno del Estado apoyará a cuidadores primarios de personas 100 % dependientes, por ello, dijo, unas 161 familias que acuden al CRIT ya están dentro del padrón para integrar esta primer etapa del programa que les otorgara apoyo económico.

Agregó que el CRIT en Tuxtla Gutiérrez es un espacio diseñado para brindar atención a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidades, pero también a ofrecer acompañamiento a sus familias.

Ayudas generales

Por ello la intervención para procurar ayudas generales a los pacientes como a sus familias, pero también el CRIT está abierto a recibir cualquier tipo de colaboración, por lo que la ciudadanía está invitada a participar del gran proyecto de empatía.

Finalmente dijo que el CRIT Tuxtla Gutiérrez forma parte de la Fundación Teletón, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con discapacidad; además de ofrecer terapias y atención médica especializada, busca fomentar la inclusión y el bienestar de los pacientes y sus familias.

¿Dónde se encuentra el CRIT en Tuxtla Gutiérrez?

El CRIT Tuxtla está ubicado en: Calzada S.S. Juan Pablo II No. 444, Colonia El Retiro, Tuxtla Gutiérrez, México.

Teléfono de contacto: 961-617 2400.