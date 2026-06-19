CRIT rebasado en su capacidad

En lo que va del 2026, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas ha brindado atención a más de dos mil 100 personas, aunque la capacidad es de mil 400, lo que quiere decir que están rebasados en población, con una lista de espera de más de 900.

Eduardo Estrada Molina, director del CRIT Chiapas, comentó que este dato refleja que la necesidad en el estado es mayor la capacidad que tiene hoy el centro y todas las instituciones dedicadas a la discapacidad. Y es que el Teletón también ha abrazado la causa del autismo, ya que antes se enfocaban en discapacidad física o motora.

Debido a que no es una condición nueva, la apertura en la atención incrementó la lista de espera al doble. Se ha reportado que en Chiapas la cifra de casos de infancias con el trastorno del espectro autista es alta y va en aumento.

El CRIT brinda atención primaria a infancias, pero también existen adolescentes y jóvenes con autismo, que quizá no están recibiendo atención, lo que genera marginación o aislamiento, limitando posibilidades de desarrollo integral.

Evento Teletón

Estrada Molina indicó que ya comenzaron a preparar el evento anual de Teletón que se realizará el 10 de octubre, por lo que en próximas semanas iniciará la distribución de alcancías en escuelas, empresas, instituciones y otros espacios públicos con la ayuda de miles de voluntarios.

Chiapas es de los estados con mayor promedio de recaudación gracias a que se suman muchos voluntarios cada año, por lo que se espera que lograrán superar la cifra recaudada en 2025, con lo cual se construye el CRIT Colima.

Exhortó a la población a sumarse como voluntarios y también a donar ante las necesidades del CRIT Chiapas. “Tenemos mucha necesidad, en especie, en el tema económico, porque la demanda sigue siendo mayor, eso sí, con plantilla completa”.