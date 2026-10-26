Critica obispo a alcaldes que quieren “eternizarse”

Una severa crítica para los alcaldes que pretenden eternizarse en el poder, haciendo del ejercicio de la democracia un asunto familiar, lanzó el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, al advertir que ello representa una de las piedras y obstáculos para la democracia.

Explicó que hay muchos casos que afirman lo anterior: “el esposo que postula a su esposa o a alguno de sus hijos para el ejercicio de autoridad que el desempeñó -incluso para el período administrativo inmediato- , intentando así permanecer en el ejercicio de la autoridad y seguir gobernando, aunque oficialmente no sea él quien dé la cara”.

Además en muchos casos “forzan el voto con engaños, falsas promesas, amenazas, violencia e incluso la muerte. El ejercicio de la autoridad se ha vuelto un negocio”.

Intimidación

Dijo que a muchos de los aspirantes a servidores públicos “no se les ve interés por servir y, en realidad, no están en esa disposición, aunque disfrazan sus intereses reales con amenazas de no hacer nada por su comunidad si no salen triunfadores en ella, llegando hasta el grado de intimidar a la ciudadanía para inducirlos a votar a su favor”.

En su mensaje semanal, López Alfaro hizo un llamado a los ciudadanos para que en los próximos procesos electorales el voto sea el fruto de un proceso honesto, aunque advirtió que “este camino tiene obstáculos que pueden hacer tropezar incluso al ciudadano más responsable en su afán de votar con honestidad”.

Ejemplo

Mencionó la forma en que los políticos pueden coaccionar el voto, sobre todo cuando pretenden seguir en el poder. “Cuando la autoridad actual se inventa una obra, buena en apariencia, que le permita, al menos, hacerse de la credencial de elector del ciudadano”.

Señaló que varios presidentes municipales y servidores públicos “se inventan farmacias o negocios con disposición aparente de socorrer al que menos puede, pero poniendo como condición que para recibir el beneficio que ofrece el ciudadano tenga que entregar una copia de su credencial de elector”.

Incluso, reconoció que esa estrategia les ha dado “buen resultado a los que la implementan, por su aparente preocupación y bondad a favor de los que menos tienen”.

Exhorta a tener cuidado

Por ello, pidió a los ciudadanos “tener mucho cuidado con estas trampas que ensucian todo proceso electoral que pretenda ser honesto y transparente, incluso desde el registro de los candidatos”.

El jerarca católico insistió en que si se quiere construir un sistema democrático sano, que vele por la seguridad de la ciudadanía y se esfuerce en la búsqueda del bien común, los ciudadanos deben estar conscientes de procurar elegir, de entre los que se proponen, a las personas que más se acerquen a esos ideales.