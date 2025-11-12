Critica reducción para procuración de justicia

“Hoy no me cabe la menor duda; a quienes ahora gobiernan les importa poco el escenario de injusticia sistemática, inseguridad y violencia que viven millones de familias en México”, señaló la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Ibarra Gallardo, al hacer uso de la tribuna para señalar la reducción presupuestal a la procuración e impartición de justicia en el país dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

La legisladora detalló que pese a la situación que vive este país, la bancada oficialista aplicó una reducción de más de 930 millones de pesos a la Fiscalía General de la República, además de un recorte de más de 15 mil 800 millones de pesos al Poder Judicial, convirtiéndose en la reducción presupuestal más importante al sistema de justicia en México.

“En lugar de fortalecer a la institución encargada de atender a las víctimas de delitos en México, le quitaron recursos. Y si aún no me creen que las víctimas les importan poco, basta decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco se salvó de los recortes. A la institución responsable de atender violaciones a derechos humanos también le cercenaron un total de 50 millones de pesos”, enfatizó.

Sin embargo, advirtió que lo más alarmante del paquete económico aprobado tiene que ver con el incremento al endeudamiento para México previsto para el próximo año, en proporción con el Producto Interno Bruto, ya que para el 2026 el país proyecta un nuevo máximo histórico de endeudamiento por más de 20.3 billones de pesos.

Precisó que, en los últimos años, el tamaño de la deuda pasó de representar el 43.3 % del PIB en 2019 a 52.3 % para el año que viene. Lo que implica un aumento de nueve puntos porcentuales en apenas seis años, por lo que, si se dividiera la deuda general entre toda la población, a partir del próximo año cada mexicano deberá un total 154 mil pesos. Es decir, 70 mil más que en 2018.