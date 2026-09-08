Critican propuestas sobre derechos indígenas

La Alianza Nacional en Defensa de la Cultura Ancestral de los Pueblos manifestó su inconformidad con el proceso de consulta de la iniciativa de la “Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizado por el gobierno, y llamó de manera urgente a otros pueblos indígenas y afromexicanos a pronunciarse sobre la propuesta.

La colectiva Malacate, con sede en San Cristóbal de Las Casas, difundió el posicionamiento a través de sus redes sociales, en el que se señala que el proceso consultivo no ha considerado la participación de las autoridades comunitarias elegidas mediante sus sistemas normativos.

Además de denunciar que los tiempos y condiciones establecidos para la consulta son insuficientes, la organización señaló que las convocatorias no se encuentran disponibles en todas las lenguas indígenas ni son presentadas de una manera culturalmente adecuada.

La alianza identificó una duplicidad de contenidos y contradicciones dentro de la iniciativa, sobre todo en lo relacionado con la protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

Autonomía

Como ejemplo, mencionó el artículo 157, en el que “se propone un fondo administrado por la Secretaría de Cultura o el Estado”, situación que, consideró, representa una pérdida de autonomía para las comunidades, al supeditarlas a trámites burocráticos y a un catálogo nacional obligatorio para acceder a beneficios.

Asimismo, criticó que la propuesta incorpore mecanismos de conservación y protección del patrimonio cultural, como museos comunitarios y centros de documentación, sin tomar en cuenta las formas mediante las cuales las propias comunidades salvaguardan sus expresiones culturales.

La organización señaló que, a partir de las reflexiones surgidas durante el Tercer Encuentro de Tejedoras, Bordadoras y Alfareras, considera fundamental garantizar la participación efectiva de las mujeres creadoras durante el proceso “sin simulaciones, censura ni condicionamientos”.