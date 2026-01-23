Critican secuestro de Maduro y su esposa

La agrupación Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a la que pertenecían los 45 tsotsiles masacrados en ese lugar el 22 de diciembre de 1997, afirmó que “es indignante y vergonzoso” lo que hizo Estados Unidos al “secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, el 3 de enero de este año, violando las leyes y el derecho internacionales” por “su ambición y avaricia insaciables”.

Agregó que “el despojo, el saqueo, la destrucción y el genocidio que cometen los gobiernos capitalistas de muerte, ya sea contra del pueblo venezolano, del Palestino o de cualquier lugar que tiene riquezas naturales en su territorio como petróleo, agua, oro, plata, etcétera, también lo padecemos los pueblos originarios de México”.

Comunicado

En un comunicado firmado por la nueva directiva que preside Eduardo Gutiérrez Pérez, que tomó posesión el 31 de diciembre para un período de un año, Las Abejas saludó “a las organizaciones, pueblos organizados, colectivos, mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños, ancianas y ancianos quienes también como nosotros siguen en pie de lucha en contra de las políticas de muerte de los malos gobiernos en turno, que caminan de la mano con los ricos y poderosos, saqueadores y despojadores de tierras y territorios de los pueblos originarios de México”.