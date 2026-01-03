Cronistas expresan inconformidad por el nuevo escudo

La Asociación de cronistas del estado de Chiapas, fundada en 1997 en Comitán de Domínguez, expresó su inconformidad por el nuevo escudo a través de un comunicado dirigido al gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

La asociación considera que la sociedad chiapaneca es "eminentemente mestiza", por lo que "borrar los elementos hispanos resulta algo absurdo". En el escrito señalan que la identidad del estado proviene de la mezcla entre lo indígena, lo español y lo afrodescendiente.

En la argumentación de su inconformidad señalan que tanto el patrimonio arquitectónico y cultural, como las tradiciones y costumbres provienen de un sincretismo religioso y cultural.

Historia

La asociación rememora que el escudo fue donado a Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, en 1535, y se asumió como escudo estatal cuando los poderes estatales se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez en 1892. Consideran que el escudo no debe ser convertida en un "arma política e ideológica".

Por último, la asociación espera contar con la comprensión del gobernador y se pusieron en disposición para construir un mejor Chiapas.

Asociación de cronistas

La Asociación de cronistas del estado de Chiapas tuvo como primer presidente a Manuel Burguete Estrada, cronista adjunto de San Cristóbal. En ese momento contó con 19 cronistas de distintas partes de Chiapas como Pijijiapan, Cacahoatán, Tumbalá o Huixtla. Actualmente cuentan con 70 miembros y la presidencia está a cargo de Sofía Mireles Gavito, cronista de Tonalá.

En 2008 la asociación consiguió el decreto 209 en la Ley orgánica municipal de Chiapas, en la que se establece que cada ayuntamiento debe nombrar a un Cronista municipal y apoyarlo con una compensación mensual. Pese a esto, indican que muchos municipios aún no cuentan con un Cronista municipal oficial.