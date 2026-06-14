Croquetón continúa recibiendo apoyo

El Croquetón San Cristóbal, iniciativa organizada por Provida Animal JDCA, continúa consolidándose como uno de los movimientos ciudadanos más importantes en favor del bienestar animal en el municipio.

Celeste Coello Armas, presidenta de Provida Animal JDCA A.C., informó que en días pasados sostuvo una reunión con la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas, con quien logró concretar una importante alianza para la realización de la 4ª edición del Croquetón.

“Su participación será fundamental para fortalecer la organización y difusión de esta edición, permitiéndonos llegar a más personas y seguir construyendo una comunidad comprometida con los seres más vulnerables”, señaló Coello Armas.

La presidenta de Provida Animal JDCA destacó que esta alianza representa la unión de voluntades entre organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía, demostrando que cuando se trabaja en equipo es posible generar un impacto positivo y real en la vida de cientos de perros y gatos que necesitan apoyo.

“El Croquetón es mucho más que una campaña de recolección de alimento. Es un llamado a la empatía y a la responsabilidad social”, expresó.