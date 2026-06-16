Cruc Balam, herramienta para seguimiento de obras

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó la estrecha colaboración que mantienen con la Secretaría Anticorrupción, encabezada por la maestra Ana Laura Romero Basurto, a fin de garantizar el cumplimiento y la transparencia en los proyectos de infraestructura en la entidad.

En entrevista, explicó que uno de los ejes principales de esta coordinación es el seguimiento puntual a las obras a través del programa Cruc Balam, una herramienta diseñada por la propia instancia para vigilar el cumplimiento de metas.

“Estamos colaborando sobre todo en darle seguimiento, a través del programa Cruc Balam, al fiel cumplimiento de las metas de cada una de las obras. Si alguna obra representa algún atraso o alguna problemática, pues es una ventanilla que ha diseñado la Secretaría para poder generar esa información y que, oportuna y preventivamente, logremos mitigar los riesgos que conlleva una obra que se atrase o que vaya mal ejecutada”, señaló.

El líder de los constructores chiapanecos resaltó que también trabajan de cerca en el proceso de otorgamiento del registro de contratistas, aspecto fundamental para asegurar que las empresas participantes cumplan con los requisitos legales y técnicos.

“Todos nuestros empresarios están teniendo toda la fluidez necesaria año con año. Este segundo año, la maestra Ana Laura Romero lo ha logrado implementar aún mejor, y oportunamente estamos teniendo nuestro registro de contratistas”, puntualizó Tamayo Carboney.

La colaboración entre la CMIC y la Secretaría Anticorrupción refuerza los mecanismos de supervisión y prevención en la ejecución de obra pública, en beneficio de la correcta aplicación de los recursos y de la calidad de la infraestructura para los chiapanecos.