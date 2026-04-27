Crucero Gran Princess arriba por primera vez

Por primera vez hizo su arribo a Puerto Chiapas el crucero Grand Princess, con lo que abre su ruta turística en el Pacífico.

Procedente de Puntarenas, Costa Rica y con destino a Huatulco, Oaxaca, la embarcación trajo consigo a dos mil 468 pasajeros y mil 61 tripulantes.

“Esta es su primera visita, marcando un cierre destacado en la actividad turística y portuaria de Puerto Chiapas”, destacó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), precisando que en el mes de abril fueron cuatro los cruceros que hicieron su arribo, dos por primera ocasión.

Sostuvo que esto es reflejo de la confianza de las navieras en un destino seguro como es Chiapas, por lo que los cruceristas pueden realizar recorridos por diversas rutas en total tranquilidad.

Cruceros impulsan la economía local

“Estos arribos impulsan la economía local, generan oportunidades para prestadores de servicios y consolidan al puerto como un punto clave en las rutas de cruceros internacionales”, aseguró.

Las autoridades turísticas estatales y municipales, dieron la bienvenida al nuevo crucero y recibieron a los visitantes con bailes tradicionales, exposiciones artesanales y mostrando la riqueza cultural de Chiapas.

Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas desplegaron operativos para garantizar la estancia de los turistas en los distintos lugares que visitaron.