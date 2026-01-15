Crucero Island Princess arriba a Puerto Chiapas

Con dos mil 112 pasajeros y 883 tripulantes a bordo, este miércoles arribó a Puerto Chiapas el crucero Island Princess, el segundo de la temporada 2026.

Procedente de Bahías de Huatulco en el vecino estado de Oaxaca y con destino a Puntarenas, Costa Rica, la embarcación, una de las más grandes del sector crucerista con 194 metros de eslora -largo- y 32.2 de manga -ancho-, hizo su ingreso al muelle sin problema alguno.

Los visitantes fueron recibidos con programas culturales y tradicionales chiapanecos, con la participación de grupos del municipio de Suchiate.

La Secretaría de Turismo estatal indicó que la llegada de cruceros impulsa la actividad turística regional, al generar una importante derrama económica.

Además, mencionó que Puerto Chiapas se consolida como punto estratégico en la ruta de cruceros del Pacífico mexicano.

De acuerdo con la información, en enero serán cuatro los cruceros que arribarán a esta entidad, de los cuales ya lo hicieron dos.

Los cruceristas pudieron visitar diversas rutas, entre ellas el centro histórico de Tapachula, la zona arqueológica Izapa y la del chocolate en Tuxtla Chico.