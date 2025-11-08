Crucero MS Kiningsdam arriba por primera vez

Por primera vez hizo su arribo a Puerto Chiapas el crucero MS Kiningsdam, de la naviera Holland América Line, trayendo consigo a dos mil 403 pasajeros y mil 007 tripulantes.

Los turistas fueron recibidos con diversas actividades culturales y tradiciones chiapanecas, además de exposiciones artesanales y productos regionales.

El subsecretario de Turismo, Andrés Sánchez de León, y el capitán del buque, Frist Carsjens, realizaron el intercambio de placas, símbolo de amistad entre el gobierno de Chiapas y la línea naviera.

El funcionario estatal ratificó el compromiso de continuar impulsando el turismo de cruceros en el que Puerto Chiapas juega un papel importante.

El crucero MS Koningsdan procede de las bahías de Huatulco en el estado de Oaxaca y los turistas tuvieron la oportunidad de realizar recorridos hacia las diversas rutas, como el centro histórico de Tapachula, la zona arqueológica de Izapa y de la elaboración del chocolate en Tuxtla Chico, entre otras.

La Administración del Sistema Portuario Nacional, por su parte, señaló que con la llegada de este buque de gran calado, con una eslora de 299.79 metros (largo) y manga de 35.00 metros (ancho), Puerto Chiapas fortalece su posición como “puerta de entrada turística del Pacífico mexicano”.

Sostuvo que seguirá promoviendo el desarrollo económico, cultural y la proyección internacional de la región sur-sureste del país.