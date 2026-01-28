Cruz Roja enfrenta panorama financiero adverso

La Cruz Roja en Tapachula presenta un panorama financiero adverso, con una situación económica delicada, por el poco apoyo de instituciones y de la sociedad misma. A pesar de lo anterior, tiene que solventar la plantilla de 60 trabajadores y ofrecer servicios de auxilio gratuitos a la población, por eso hacen un llamado a la conciencia social para que se impulse y se respalden estas acciones del servicio de emergencias.

El presidente del patronato de la benemérita institución en el municipio, José Ángel Ramos, expuso que en promedio, mensualmente se requiere de 400 mil pesos para solventar los servicios, esto para mantener la operatividad que va desde el mantenimiento de unidades, materiales de curación y el pago de gratificación a colaboradores.

Escaso apoyo

Dijo que en la colecta del año pasado solo recogieron 135 mil pesos, recurso que no alcanzó ni para cubrir los gastos de operación de un mes, lo que deja entrever el poco respaldo que reciben por parte de la población tapachulteca y municipios aledaños.

Señaló que la Cruz Roja en Tapachula ha recibido apoyo de algunas empresas locales, pero es insuficiente, ya que son escasas las que aportan recursos para mantener la operatividad de una institución que siempre está dispuesta a ayudar en una emergencia.

“Estamos bien desde el punto de vista de unidades, equipo y personal médico, pero necesitamos recursos para seguir adelante”. Aseguró que los gastos mensuales son de 400 mil pesos aproximados y necesitan cubrirlos para pagar la nómina, comprar insumos y mantener todos los servicios de la institución.

Puntualizó que han buscado el acercamiento con algunos alcaldes del Soconusco, ya que la institución también atienden emergencias en otros municipios, sin embargo, hay desinterés en contribuir con la causa.

Por último, enfatizó que la Cruz Roja en Tapachula busca apoyo de las autoridades locales y la población en general para mantener los servicios de urgencia; necesitan que se les apoye con recursos económicos, ya que la intención del personal es seguir ofreciendo todos los servicios a la comunidad, motivó por el cual necesitan la ayuda de la ciudadanía para hacerlo.