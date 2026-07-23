Cruz Roja realizará brigada gratuita

La Cruz Roja Mexicana de San Cristóbal de Las Casas realizará una brigada de salud con servicios médicos gratuitos el próximo sábado 25 de julio, en un horario de ocho de la mañana a 1:30 de la tarde.

Personal de la institución invitó a la población interesada a agendar su cita al número 961-892-0410 para obtener más información sobre la brigada.

En la jornada se brindarán consultas médicas generales, toma de signos vitales, pruebas de laboratorio para la detección oportuna de diabetes, hipertensión y obesidad, además de consultas y seguimiento nutricional personalizado.

También se realizarán pruebas rápidas para la detección de VIH y talleres dirigidos a escuelas sobre la prevención y el cuidado personal frente a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.