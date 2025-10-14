Cruz Roja reporta aumento de atenciones por suicidio

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla Gutiérrez, ha registrado un incremento en la atención de casos relacionados a intentos de suicidio, alcanzando un promedio de tres a cuatro atenciones mensuales, informó Ignacio de Jesús Albores Hernández, coordinador estatal del Área de Socorros.

Detalló que en los últimos tres a cuatro meses se han presentado semanas con una cantidad inusual de estos servicios de emergencia. “Hemos atendido un porcentaje a lo que veníamos atendiendo, esto quiere decir entre tres o cuatro servicios de suicidio al mes”. Explicó la cruda realidad que enfrenta el personal de paramédicos: en algunos de estos casos logran trasladar con vida a las personas, pero en otros, los pacientes ya no presentan signos vitales al momento de la llegada de los servicios de auxilio.

Al ser cuestionado sobre el perfil de las personas atendidas en estos incidentes, Albores Hernández indicó que, los reportes del personal paramédico, la mayoría son jóvenes y adultos en un rango de 18 a 45 años de edad, siendo el género masculino el más frecuente. Asimismo, se atienden casos en personas de la tercera edad.

En este panorama, el coordinador estatal de Socorros recalcó la importancia de buscar ayuda a tiempo.

Informó que a través del número de emergencias 911, es posible solicitar apoyo psicológico inmediato.

Especialistasatienden la situación

“Por medio del 911 se asignan al CRUM (Centro Regulador de Urgencias Médicas), donde ahí se encuentran médicos y algunos psicólogos para la cuestión de este tipo de atenciones”, explicó Albores Hernández.