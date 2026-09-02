CSP ha priorizado decenas de proyectos en Chiapas

A dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de México, se puede observar que en Chiapas hay decenas de proyectos que la federación ha priorizado para la entidad, destacó el delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Bonifaz.

Dijo que en este tiempo que lleva la mandataria, se ha generado una extraordinaria coordinación con el Gobierno del Estado, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, para atender los temas medulares.

Presupuestos

Para entender esto, refirió, se generó un presupuesto importante para reactivar la educación en todos los niveles y en diversos rubros.

“Nunca como en este gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se había dado una inversión tan importante para Chiapas para infraestructura educativa”, remarcó.

Con los acuerdos que hay, remarcó, Chiapas también tiene un lugar preponderante y no hay duda, añadió, de que el segundo Informe de Gobierno podría ser uno de los mejores por toda la inversión que se ha hecho para la entidad.

Además, consideró Bonifaz, se están atendiendo otros temas medulares, como es el combate al analfabetismo y en unos días más se entregará un reconocimiento a la política pública que se ha implementado llamado “Chiapas Puede” y que tiene el propósito de combatir el analfabetismo.

La Escuela es Nuestra

Bonifaz resaltó la cantidad de recursos a través del proyecto conocido como la Escuela es Nuestra, el cual consiste en que madres y padres de familias definan cuáles son las necesidades que enfrentan las instituciones en las cuales estudian sus hijos e hijas.

Finalmente, el delegado de la SEP en Chiapas también comentó que en esta administración federal se autorizó la construcción de miles de bebederos de agua y eso es una política pública que ayudará a la comunidad estudiantil.