CSP inaugurará planta de moscas estériles

El próximo viernes 26 de junio será inaugurada en el municipio de Metapa la planta de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador, esta noticia fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia mañanera.

Aseguró que con esta apertura se dará inicio a la primera fase de producción que de acuerdo a lo estimado, se contempla la liberación gradual de hasta 100 millones de ejemplares por semana.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el complejo tiene una extensión de más de tres mil metros cuadrados, de los cuales dos mil corresponderán a la zona de alto nivel de bioseguridad, donde se producirán las moscas estériles.

Aportación binacional

Datos recientes revelaron que para la adecuación y operación de la Planta, se realizó una aportación binacional entre México y Estados Unidos de 61.3 millones de dólares.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, por sus siglas en inglés (APHIS), destinó 22.9 millones de dólares para la rehabilitación de la infraestructura y 8.4 millones más para financiar su operación durante el segundo semestre de 2026.

Reapertura de la frontera norte

Sobre la reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado en pie aseguró que no se tiene una fecha definida pues no depende del gobierno mexicano, sino de las autoridades estadounidenses.

A pesar de la situación, la presidenta recordó que el año pasado aumentó hasta un 30 por ciento las exportaciones mexicanas de carne hacia el país vecino, los productores optaron por producir en territorio mexicano para después exportarla.

“No se quedaron de brazos cruzados… lo que hicieron fue engordar aquí y después producir la carne y exportarla”, expuso Sheinbaum.

Confió que con la apertura de este inmueble pronto pueda haber una nueva condición, a lo que aseguró se mantienen en pláticas permanentes.