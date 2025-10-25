CTMM celebró su 13 aniversario

El Centro de Textiles del Mundo Maya A.C. (CTMM) llevó a cabo este viernes un programa diverso de actividades en torno al telar, así como todas sus dimensiones de conocimiento, en el cual participaron maestras tejedoras, poetas, escritoras e investigadoras, en el marco de los festejos de su 13 aniversario.

Se dio a conocer que el 31 de octubre de 2025, el CTMM cumple 13 años de haber abierto sus puertas al público, considerado como un espacio cultural único en América Latina, que investiga, promueve, conserva y difunde el arte textil maya mediante la adecuada exhibición de dos de las colecciones más importantes de la región: la Colección Pellizzi y la de Fomento Cultural Banamex.

El acervo incluye más de dos mil 500 piezas que han sido admiradas por más de 322 mil visitantes, de los cuales dos mil 593 corresponden a artesanas beneficiadas por el área de Capacitación a Artesanas, 62 mil 520 estudiantes que han participado en diversas actividades del área de Servicios Educativos; todos provenientes de más de 30 pueblos de Chiapas y otras latitudes, contribuyendo al cambio de las mujeres tejedoras, quienes se han fortalecido en su creación textil y calidad de vida.

Se han exhibido 11 exposiciones temporales, de las cuales dos han sido itinerantes y que corresponden a los resultados de dos destacados talleres de Rescate en el área de Capacitación a Artesanas.

Se informó en un comunicado que desde la apertura del CTMM, en el año 2012, resultado de la colaboración entre instituciones públicas y privadas y la sociedad civil, como son Fomento Cultural Banamex, A.C., Fomento Social Banamex, A.C., el Patronato Colección Pellizzi, A.C. y la Sociedad de Tejedoras de Sna Jolobil, S.C. (hoy La Casa de la Comunidad de Tejedoras Mayas) han sido reconocidos como un concepto amplio que contempla la importante labor de preservación y exhibición de las colecciones textiles, el estudio y la convivencia de la tradición textil milenaria, así como la participación de las tejedoras y bordadoras de los diferentes grupos étnicos y las diversas regiones del mundo maya.