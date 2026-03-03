﻿﻿
Cuadrillas: manos que limpian la ciudad

Marzo 03 del 2026
Una labor que resulta fundamental para la imagen urbana. CP
Con una década de servicio en el área de limpieza, Marisela Vázquez forma parte del equipo que diariamente contribuye a mantener en orden parques, calles y espacios públicos de la ciudad. Su jornada, que inicia desde temprano y concluye a las dos de la tarde, es parte de un engranaje que pocas veces se visibiliza, pero que resulta fundamental para la imagen urbana.

Las jornadas son de ocho horas diarias y la organización del trabajo se realiza mediante cuadrillas.

Dependiendo de las necesidades, un grupo de entre 10 y 15 personas puede ser destinado al Parque Central u otros puntos estratégicos de la ciudad.

Las labores son diversas. Existen cuadrillas dedicadas a la poda de árboles, otras enfocadas exclusivamente en la limpieza de hojas y residuos vegetales, y algunas más encargadas del llamado “papeleo”, que consiste en recoger basura ligera como papel y botellas en trayectos específicos.

Otras actividades

Marisela Vázquez forma parte de la cuadrilla de limpieza general, aunque en ocasiones apoya en reforestaciones y riego de parques.

“Cuando nos mandan a reforestar es divertido, porque aprendemos cosas nuevas”, comentó.

Señaló que incluso han recibido capacitaciones para el cuidado de plantas y áreas verdes, lo que les ha permitido adquirir nuevos conocimientos en jardinería.

El trabajo, afirmó, no es pesado gracias a la colaboración entre compañeras y compañeros.

“No es cansado porque trabajamos en equipo”, explicó.

Las cuadrillas están integradas en su mayoría por hombres, aunque también participan mujeres.

En eventos especiales o actividades que requieren mayor personal, pueden sumarse hasta 100 o 120 trabajadores para reforzar las labores en distintos puntos de la ciudad.

Residuos comunes

En cuanto a los residuos más comunes que encuentran, subrayó que predominan las hojas y desechos vegetales, especialmente en áreas de imagen urbana, donde se realiza limpieza de alcantarillas y espacios públicos.

Sin embargo, también enfrentan el problema de bolsas de basura que son dejadas fuera de los contenedores.

“Nos hemos dado cuenta que a veces la gente no apoya. Dejan las bolsas en el piso y los perros las riegan”, lamentó.

Ante esto, hizo un llamado a la ciudadanía a ser más consciente y depositar correctamente los residuos.

A diez años de haber iniciado en esta labor, aseguró que disfruta su trabajo, especialmente cuando se trata de actividades relacionadas con áreas verdes.

