Cualquier acto de corrupción se puede denunciar

Con la intención de abonar a temas que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SCyBG), recordó a la población que cuentan con el derecho de denunciar cualquier acto de corrupción que observen de quienes se dedican al servicio público en la administración estatal.

La dependencia estatal, que dirige, Ana Laura Romero Basurto, informó que la ciudadanía tiene la oportunidad de que haya un gobierno responsable y, además, íntegro.

La denuncia se puede hacer a través de una aplicación llamada “Jaguar Evalúa”, y la forma en que se puede realizar el proceso se puede conocer con más detalles en la página de la SCyBG.

Proceso

La App funciona a través de un QR en el que puedes presentar la queja y también brinda la oportunidad de darle seguimiento, todo esto a través de un folio que se te proporcionará.

“Si has sido testigo de mal manejo, mal comportamiento o alguna acción que comprometa la correcta labor de una persona servidora pública, ahora puedes denunciar de manera rápida, segura y confidencial”, enfatizó la secretaria.

Con el nuevo ChatBot de Atención Ciudadana, ahora la población tiene una herramienta que fue diseñada para que hagan sus denuncias, y deben aportar evidencia sobre la inconformidad para que, con un dispositivo móvil, sepan cómo avanzan los trámites.

Contexto

En marzo de este año la dependencia estatal detalló que en Jaguar Evalúa también se pueden llevar a cabo otras funciones como dar seguimiento a los trabajos que se hacen en Chiapas sobre la obra pública.

También se pretende que haya más transparencia en las denuncias presentadas, y las autoridades pueden monitorear en tiempo real como avanza cada caso.

“Porque un Chiapas honesto lo construimos entre todas y todos. Tu voz cuenta, tu denuncia también”, remarcó la Secretaría que dirige Romero Basurto.