Cuando la justicia escucha, se renueva la confianza

El sector obrero, ejidatario, educativo, transportista, familias y autoridades de Emiliano Zapata se dieron cita en el domo del Parque Central de dicho municipio para recibir al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, quien continúa consolidando el programa “Acercando la Justicia al Pueblo” como un ejercicio permanente de diálogo y atención directa con las y los chiapanecos, recorriendo los distintos distritos judiciales.

Justicia cercana

En este encuentro, Moreno Guillén destacó que en esta Nueva ERA, su administración ha trabajado por fortalecer el acceso a la justicia desde una perspectiva profundamente humanista, que no puede permanecer distante de quienes más la necesitan; por ello ha impulsado este ejercicio democrático de plaza pública, presentando personalmente a magistradas, magistrados, juezas, jueces, defensoras y defensores públicos, para que la ciudadanía conozca de primera mano qué es el Poder Judicial, y a quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y resolver sus asuntos con imparcialidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Añadió que continuará trabajando por una labor jurisdiccional con mayor sensibilidad y empatía, donde, a través del diálogo, se consolide una verdadera cultura de paz, eliminando los abusos por parte de personas que se hacen pasar por intermediarias, y proporcionando a las y los ciudadanos la oportunidad de saber qué hacer, a dónde acudir y quién puede atenderles cuando enfrentan un conflicto jurídico, rompiendo así con barreras históricas que mantuvieron alejada a la sociedad, porque cuando la justicia escucha al pueblo, se renueva la confianza ciudadana.

Reconocen presencia del magistrado

Por su parte, el presidente municipal Jesús Enrique Reyes Nájera manifestó que durante mucho tiempo la justicia fue percibida como una instancia lejana, limitada a los escritorios y a los expedientes fríos, distante de la realidad cotidiana de las personas. En ese sentido, reconoció que la presencia del magistrado presidente representa un cambio profundo al recorrer el territorio y escuchar de manera directa a la población. Asimismo, refrendó su disposición de trabajar hombro con hombro para fortalecer el tejido social, la cultura de paz y el bienestar de las familias chiapanecas.

Representando a las familias de la comunidad, la ciudadana Aura Espinoza y el ciudadano Rosemberg Sánchez, dieron la bienvenida al titular de la casa de la justicia, asegurando que su presencia es una garantía de esa atención que pone en el centro a las personas, brindándoles la oportunidad de llegar a resolver sus asuntos y ser atendidas, “con ese corazón tan humanista como lo tiene el señor gobernador, créanos que es una dicha y una fortuna tenerlo acá”, señalaron.