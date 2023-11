Cuánta mezquindad: Brito a la oposición

En caso de desastres naturales, la población puede tener la certeza del programa de ayuda para este tipo de eventos. Carlos López / CP

En una acalorada discusión suscitada en el Congreso de la Unión, la cual se alargó por varias horas para la analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, el diputado federal por Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, reclamó a la posición con “cuánta mezquindad y bajeza” tienen al decir que los damnificados de Acapulco, impactados por el huracán Otis, están en abandono cuando en realidad hay recursos para apoyar a esa población.

Durante su partición en tribuna, aseguró que adheridos a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) mienten al señalar que no habrá atención en la zona que fue afectada por dicho fenómeno hidrometeorológico.

“Cuánta mezquindad. Cuánta bajeza aquí en la tribuna por parte de la oposición. Pero el pueblo de México no les cree; sabe que hemos trabajado por ellos. Con qué cara vienen a sentenciar que no apoyaremos, cuando ellos no quisieron donar ni un día de su sueldo”, enfatizó.

Con base en lo declarado por el legislador de Morena, hay una cantidad inicial de 62 mil millones de pesos para que se lleven a cabo los trabajos de reconstrucción en Acapulco pero, añadió, están disponibles otros 10 mil millones de pesos más en ahorros que también podrían utilizarse.

Insistió que aquellos bajo las siglas del PAN, PRI y PRD caen en lo absurdo al asegurar que no se atenderá a la población de Acapulco. “Ya lo dijo el presidente de la República, lo que se necesite para los afectados lo vamos a atender”, complementó.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona sensible que no dejará sin atender al pueblo, toda vez que se ha dado seguimiento a los más necesitados con diferentes apoyos sociales, logrando grandes avances.

Por último, apuntó que la oposición no tiene fundamento sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), debido a que lo que desapareció fue el fideicomiso, convirtiéndose en un Programa para la Atención de Emergencia por Desastres Naturales, brindando certeza a la población.