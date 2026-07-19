Cuarto Poder, 50 años de liderazgo informativo

Después de una serie de eventos conmemorativos el día más esperado para Cuarto Poder llegó. La celebración de sus primeros 50 años de historia como uno de los medios de comunicación más importantes del Sureste de México.

Fue un momento que compartieron todas y todos los que forman parte de esta casa editorial, amigos, legisladores, exfuncionarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno y varias otras personalidades e invitados especiales.

Desde las seis de la tarde comenzaron a llegar las y los invitados especiales a esta gran fiesta, luciendo muy elegantes para la ocasión, que se realizó en un exclusivo salón al poniente de la ciudad.

Recibimiento

Todas y todos fueron recibidos por la maestra María Morales Ruiz, directora y fundadora de Cuarto Poder, Ana María de la Cruz Morales, directora general de Información y Comercialización, y Conrado de la Cruz Selvas, nieto de don Conrado de la Cruz Jiménez, el finado director y fundador de este periódico.

La entrada fue amenizada por la Banda de Música de la VII Región Militar. Al entrar las y los presentes podían apreciar la exposición fotográfica "Medio siglo de Ser Tu Diario Vivir", conformada por una serie de portadas de Cuarto Poder de acontecimientos históricos, relevantes y trascendentes para Chiapas y para México.

También se instaló una galería con algunos de los libros formados por las miles y miles de páginas que se han publicado en 50 años, así como algunos de los reconocimientos y premios que ha obtenido este medio por su trabajo; al centro se encontraba el busto de don Conrado de la Cruz Jiménez.

Protocolo

La profesora María Morales fue la encargada de iniciar el protocolo de bienvenida con un mensaje emotivo, frente a todos los invitados, con su fortaleza y entereza que la caracterizan.

Recordó cómo fue que conoció a su finado esposo don Conrado, cómo sus familias se conocieron y cómo empezaron a formar una vida y una familia.

Lo recuerda, dice, como un hombre extremadamente culto, con el que se podía hablar de cualquier tema. Rememoró cómo es que iniciaron y fundaron Cuarto Poder, un proyecto que con el tiempo se convirtió en parte de la historia de Chiapas y México, con amor, esfuerzo, perseveración, trabajo en equipo y unión.

Inicios

Iniciaron con un equipo de apenas 12 personas y un tiraje de 500 ejemplares. Gracias a la visión de don Conrado y el respaldo de la maestra se fue expandiendo, para los 80 llegaron a Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

Los 90 fue clave para este diario, una época de expansión gracias a Conrado de la Cruz Morales. Llegaron suplementos y nuevas secciones que permitieron llegar a una mayor audiencia.

Para el 93 se convirtió en el periódico más importante del estado, llegando a un tiraje de 14 mil ejemplares diarios, con ediciones dominicales que llegaban a las 112 páginas. La cobertura y manejo de la información del levantamiento armado zapatista fue clave en ese proceso.

La profesora manifestó su reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que han formado parte de esta historia. Colaboradores, periodistas, trabajadores, anunciantes, lectores, amigos y familiares. Con todos Cuarto Poder ha podido crecer, transformarse y mantenerse vigente.

Obstáculos

Su hija, Ana María de la Cruz Ruiz, la ha acompañado al frente de este medio de comunicación superando un sinfín de obstáculos con éxito, en un gremio liderado principalmente por hombres, después del fallecimiento de don Conrado, padre, y Conrado, hijo, luego de una persecución política orquestada por el exgobernador Pablo Salazar.

En su participación, manifestó que cuando todo inició nadie imaginaba que aquel pequeño proyecto equipado apenas con unas cuantas máquinas de escribir, una imprenta y un reducido grupo de colaboradores, llegaría a convertirse en uno de los medios más importantes del sureste mexicano.

Don Conrado (su padre), dice, era un periodista apasionado y un hombre visionario, convencido de que el periodismo debía estar siempre al servicio de la sociedad. Junto a la maestra María Morales Ruiz (su madre), sostuvieron una familia y una empresa que atravesó desafíos económicos, tecnológicos y sociales que parecían imposibles de superar.

Recordó a su hermano Conrado de la Cruz Morales, cuyo legado continúa presente en cada página publicada, en cada proyecto y en cada decisión que sigue guiando el rumbo de esta casa editorial.

Reconocen a colaboradores

"Ninguna institución llega a cumplir medio siglo solamente gracias a quienes la dirigen, lo logra gracias a cientos de personas, que muchas veces lejos de los reflectores entregan diariamente su talento y su esfuerzo, un reconocimiento a los periodistas, los fotógrafos, diseñadores, correctores, administrativos, personal de impresión y muchos más".

La señora Sofía Espinosa Abarca, presidenta del Sistema DIF Chiapas, comentó que 50 años de una institución son la prueba más clara de una vocación inquebrantable. "Medio siglo de ser testigos, pero sobre todo de ser memoria viva de Chiapas".

Expresó el reconocimiento de su esposo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que por una agenda ineludible no pudo asistir al festejo. "Él se suma de corazón a la celebración de este medio siglo de historia de Cuarto Poder".

"Los tiempos que vivimos nos exigen a todos ser mejores, dejar de lado la diferencia, abrazar la solidaridad y el humanismo. Cuarto Poder lo ha hecho y lo hace a través de la palabra, usándola con responsabilidad y amor", dijo.

Trabajo familiar

Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo, pero sobre todo amigo de muchos años de la familia De la Cruz Morales, también dio un mensaje bastante emotivo. Recordó la amistad de su padre con don Conrado y la maestra María, su amistad con Ana María y Conrado de la Cruz.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo y la unión de la familia para salir adelante juntos y mantener una empresa, ante tantos y tantos retos y decisiones difíciles, ante la persecución política y el exilio a don Conrado, situaciones que superaron unidos, junto a todos sus colaboradores.

ASISTENTES

Dulce María Rodríguez Ovando

Secretaria de Gobierno del Estado

Sofía Espinosa Abarca

Presidenta del Sistema DIF Chiapas

Alejandra Gómez

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

Jorge Luis Llaven Abarca

Fiscal general del Estado

Viridiana Figueroa

Directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach)

Mario Guillén

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado

Segundo Guillen

Secretario de Turismo

Paco Chacón

Secretario del Humanismo

Luis Pedrero González

Secretario de Economía y del Trabajo

Bayardo Robles, José Antonio Aguilar Bodegas, Francisco Rojas, Jaime Valls Esponda, Federico Álvarez del Toro, entre muchos otros.

Los periodistas

Miguel Ángel Osio

Gabriela Coutiño

Candelaria Rodríguez

Héctor Estrada

así como toda la familia de Cuarto Poder.