Cuarto Poder: 50 años de memoria viva

A poco más de un mes de que el periódico Cuarto Poder cumpla medio siglo de circulación en Chiapas, el noticiero 10 Noticias que conduce Miguel Ángel Osio Trejo abrió las puertas a esta casa editorial para dar a conocer las actividades conmemorativas.

Adelantó que ya se tiene listo una serie de eventos para celebrar las cinco décadas de existencia del medio.

Suplemento

Entre ellos, destacó la publicación de un suplemento de ocho páginas denominado “Máquina de Ideas”, del cual se lanzarán 50 ejemplares, uno por cada año de vida del periódico, actualmente que ya se encuentra en circulación los días lunes y viernes.

Castillo mencionó que ya han trabajado en ediciones que abordan momentos históricos como la explosión del volcán Chichonal, el levantamiento zapatista y la alternancia política.

Carrera con causa

Asimismo, se anunció la carrera pedestre de 5 kilómetros programada para el próximo 5 de julio, con salida y meta en el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

La cuota de inscripción es de 200 pesos y lo recaudado será a beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital chiapaneca.

La partida y meta de este evento con causa será el parque central de la capital chiapaneca.

Catón y Astillero

El periodista también informó sobre un ciclo de conferencias los días 15 y 16 de julio en el auditorio Manuel Velasco de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

El miércoles 15 a las 10 de la mañana se llevará a cabo el conversatorio “EZLN, el boom del periodismo y el fotoperiodismo”, con la participación de Pedro Valtierra, Gabriela Coutiño, Susana Solís Esquinca, Francisco Barbosa y Alexis Sánchez, además de Miguel Ángel Osio Trejo, como moderador.

Esa mismo día, a las 6 de la tarde, estará presente el reconocido columnista Julio Hernández López “Astillero”. El jueves 16 también a las 6 de la tarde participará Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón.

El presentador de ambos articulistas de talla nacional, Astillero y Catón será el Sarelly Martínez Mendoza, catedrático de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autonóma de Chiapas (Unach).

Finalmente se agradeció por el espacio brindado por el Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía y se subrayó la importancia del periodismo impreso como medio por excelencia de comunicación, pese a los avances tecnológicos.