Cuarto Poder al aire

En el marco de los 50 años de Cuarto Poder, la histórica emisora Radio Lagarto nos invitó a conversar al programa “De Chile, Manteca y Sal” de la conductora Maribel Cordero, quien rememoró con el equipo y el auditorio, algunos de los acontecimientos más importantes de la historia moderna y los próximos eventos para conmemorar Medio Siglo de ser Tu Diario Vivir.

Eventos

En la conversación de una hora en la emisora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que se ubica en Chiapa de Corzo, se resaltó el papel que desempeña Ana María de la Cruz Morales, directora de Información y Comercialización, quien ha dado seguimiento al esfuerzo que iniciaron: su papá, Conrado de la Cruz Jiménez; su mamá, la maestra María Morales Ruiz y su hermano, Conrado de la Cruz Morales.

El jefe de información, Ciro Castillo, reiteró que la “Carrera 5K Medio siglo de ser tu Diario Vivir”, está en puerta y con inscripciones abiertas, será un evento con causa que se realizará el 5 de julio, y el dinero recaudado será donado al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

En ese mismo mes se realizarán torneos de ajedrez y futbol y se esperan conservatorios, con invitados de primer nivel, como Julio Hernández López escritor de la columna “Astillero”, Armando Fuentes Aguirre “Catón” y el director de la revista Cuarto Obscuro, Pedro Valtierra.

En amena conversación se detallaron los trabajos del suplemento especial “Máquina de Ideas”, una recopilación histórica sobre las notas más importantes a las que Cuarto Poder ha dado cobertura por medio siglo.

Maribel Cordero mostró especial interés por el rescate del discurso que hizo el poeta Jaime Sabines al ganar una premiación de letras en el marco de la explosión del Volcán Chichón, en 1982.

“La historia del periódico es la historia de Chiapas mismo”, expuso Christian Montesinos, historiador, investigador y redactor de este suplemento.

Desmenuzó el proceso de investigación, que consiste en consultar “hoja por hoja” los periódicos de Cuarto Poder que tiene en su resguardo la Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa del Archivo General del Estado, a quien agradeció todas las facilidades.

La conversación estuvo marcada por la nostalgia de eventos históricos como el eclipse de 1991, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o la entrada de nuevo siglo marcada por el ocaso del PRI.

Invitó a toda la población a no perderse el suplemento de este viernes, que corresponde a 1992, año en el que Cuarto Poder pasará del método de impresión del linotipo al offset.