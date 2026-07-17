Cuarto Poder ha escrito con letras de oro su nombre en la historia de Chiapas

Historia, familia, entrega, pasión, corazón, compromiso con la verdad, con la libertad de expresión, con Chiapas y México. Esto es Cuarto Poder, la casa editorial que este 17 de julio ha llegado a su 50 aniversario.

Esto no sería posible sin la visión de un hombre que ha dejado una huella profunda en el periodismo chiapaneco: Conrado de la Cruz Jiménez.

Junto a él, continuando el legado, está la maestra María Morales Ruiz y su familia, que han llevado esta casa editorial a consolidarse como el medio de comunicación impreso y multimedia más importante del estado.

En las páginas de Cuarto Poder está plasmada la historia de Chiapas en toda la extensión de la palabra. No existe hecho histórico que no haya sido registrado por esta casa editorial en los últimos 50 años.

Los repartidores, impresores, reporteros, diseñadores, jefes de área, personal administrativo, de limpieza, columnistas, colaboradores, directivos y los lectores han hecho posible que Cuarto Poder perdure al paso del tiempo.

Pero también han hecho posible que cada una de las etapas que ha afrontado desde su fundación, como el embate de un mal gobierno, los cambios tecnológicos, crisis de seguridad y económicas, salgamos adelante, innovemos, resurjamos siempre como un mejor medio de comunicación, garante de uno de los derechos más elementales de la humanidad: la libertad de expresión.

A la llegada de los primeros 50 años, el compromiso es aún mayor. Por ello continuaremos creciendo, mejorando, dando voz a todos los sectores porque Cuarto Poder y la familia De la Cruz Morales han escrito con letras de oro su nombre en la historia del periodismo de México.

Vamos a seguir trabajando para recapitular otros 50 años y encontrarnos al paso del tiempo en la tinta y el papel en el 100 aniversario de esta casa editorial.

La fundación

Cuarto Poder nació bajo la dirección de Enrique Toledo Esponda, su primer ejemplar comenzó a circular con un precio de dos pesos, se redactó con solo dos máquinas de escribir y se imprimió en prensa plana.

Conrado de la Cruz Jiménez compró el diario Cuarto Poder en 1976 a Enrique Toledo Esponda, por lo que la renovación inició enseguida.

El 17 de julio de 1976 se imprimió el primer ejemplar de Cuarto Poder bajo el mando de Conrado de la Cruz Jiménez y María Morales Ruiz, quienes compraron este medio informativo a escasos meses de haberse constituido. Por lo que dicha fecha se toma como el nacimiento de la empresa líder en comunicación.

La impresión se realizaba con una máquina de 1910 en blanco y negro, dentro de una casa de adobe ubicada en la 1.ª avenida Norte Poniente, número 380.

Cuarto Poder tenía solo 12 empleados, incluyendo a sus directivos, durante tres turnos al día para lograr 500 ejemplares.

La técnica que se usaba para la impresión del diario en su primera etapa era la linotipia, una máquina de composición de textos para la impresión, la cual era complicada y costosa, y más lo era colocar fotografías. También salían errores con distintos tipos de letras y manchas por la tinta, ya que era un trabajo complejo. El encargado de esta importante tarea era el linotipista José Velázquez Martínez.

La primera máquina sobrevive en San Cristóbal de Las Casas.

Impresión masiva

Fue en los años ochenta cuando Cuarto Poder adquirió una imprenta Heidelberg cuyo tiraje alcanzó los mil 200 ejemplares, aunque no se podía apreciar en color y la impresión era página por página.

La empresa tomó como reto primordial la coyuntura del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994; lo que desencadenó una demanda inusitada en ejemplares.

Al respecto, la dirección general de Cuarto Poder decidió adquirir una máquina rotativa (Harris B-15) que les permitió cubrir la demanda de lectores.

La nueva adquisición requirió capacitación al personal técnico para que a la brevedad se obtuvieran tirajes superiores a los 14 mil ejemplares por día.

El trabajo periodístico exigió más espacio para su desarrollo, por lo que el 22 de abril de 1998 Cuarto Poder dejó la casa de adobe para trasladarse a sus nuevas instalaciones de la tercera Poniente entre avenida Central y primera Norte; sitio en el que se mantiene hasta el momento.

Cambios en el diseño. La etapa del azul

1994 fue uno de los años de mayor crecimiento del periódico Cuarto Poder y cambios en el diseño.

Fue así como el diario vivió un cambio editorial, con una portada inspirada en los diarios nacionales en una tipografía en color azul.

A estas alturas el periódico ya estaba posicionado en el país; era socio de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) A. C.

Conrado de la Cruz Jiménez era el coordinador general de la zona Sureste, y Gonzalo Leaño Reyes, el presidente, quien también era el director del diario Ocho Columnas de Guadalajara, Jalisco.

En mayo del mismo año, Gonzalo Leaño le entregó un reconocimiento a don Conrado por su destacada trayectoria.

Del azul al rojo (2001-2003)

Otro de los cambios que aplicó Cuarto Poder para mantenerse en el gusto de los lectores fue la llegada, desde Bolivia, de "la máquina de ideas", con el que se aplicó una nueva dinámica de trabajo que reorganizó la información a publicar.

Bajo este nuevo concepto llegaron más secciones, tipografía nueva, y los colores rojo y blanco de nuestra portada y contraportada.

El último cambio en el diseño del periódico, ocurrió en el año 2013. En esa ocasión el periódico contrató a un experto en diseño e imagen, por lo que a lo largo de varios meses se llevó a cabo el proceso.

Fue el día lunes 4 de marzo del 2013, en que se publicó la primera edición con el nuevo diseño que permanece hasta el día día hoy.

Cuarto Poder en la web

Esta casa editorial inauguró su portal web el 28 de mayo del año 2001, siendo el primer paso a la era digital, comenzando un proceso de transformación dejando así 25 años de periodismo 100 % tradicional.

Desde ese momento el contenido del periódico en el portal web, además de subir las notas, se comenzó a enriquecer con galerías fotográficas y con videos que complementaban las notas informativas.

En el año 2012 con la idea del periodista deportivo Fernando Gutiérrez, arrancó el proyecto TVO Noticia Al Momento de Cuarto Poder, siendo otro cambio en la infraestructura de la casa editorial.

En el año 2012 se lanzaron los dos noticieros en línea, los cuales eran transmitidos en la página web y se realizaron pruebas en la plataforma Periscope; sin embargo, era compleja en su manejo por la mala calidad de audio que presentaba, descartando así su uso.

La barra programática ya presentaba además de los dos noticieros un programa deportivo y uno de contenido de farándula o sociales; no obstante, todo era transmitido en la página del periódico en la modalidad de "Televisión Por Internet".

Siete años después en el año 2019, se comenzó con el uso de la plataforma Facebook, con transmisiones en vivo de diferentes noticias.

Era digital

La cuenta de Cuarto Poder en la plataforma Tik Tok fue creada en el año 2018; sin embargo, no se creaba ni generaban contenido en la misma.

Fue en el año 2024 cuando se dio el relanzamiento de esta plataforma la cual ha sido una de las que ha tenido mayor aceptación entre la población joven.

Cabe precisar que las notas presentadas en todas las plataformas digitales de Cuarto Poder (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube) que juntas suman actualmente más de 40 millones de visitas al mes.





Hechos históricos cubiertos

Erupción del Chichonal

De acuerdo con los registros, el 28 de marzo de 1982 fue cuando el volcán Chichonal hizo erupción, un fenómeno natural que marcó la historia de Chiapas por su gran magnitud y su impacto en la región con efectos incluso a nivel global. Sobre este desastre natural, el periódico dio a conocer el hecho mediante testimonios de habitantes de las comunidades aledañas que refieren que desde noviembre de 1981 se habían percatado de sismos de baja intensidad, además de ruidos extraños provenientes del subsuelo, como si la tierra les tratara de avisar con anticipación del inminente estallido.

EZLN

El año 1994 se distinguió por el levantamiento zapatista, que impulsó el realce de Cuarto Poder en el panorama nacional; ganó premios, ingresó a la AME y se hizo referente en la prensa.

El levantamiento zapatista no solo vino a cambiar los paradigmas sociales, sino que fue un impulso muy importante para esta casa editorial.

Como siempre, don Conrado de la Cruz siendo un hombre visionario y adelantado a su tiempo contrató a personal para dar cobertura exclusiva al movimiento armado.

La periodista Gabriela Coutiño estuvo muy cerca del EZLN y escribía notas para el periódico, al igual que el fotógrafo Alexis Sánchez, presentado imágenes únicas sobre el movimiento guerrillero.

De acuerdo con el testimonio de la periodista Gabriela Coutiño, Cuarto Poder era uno de los medios que daba a conocer de primera mano los hechos más relevantes del zapatismo debido a la relación que había directamente con el subcomandante Marcos.

Esto permitía que el periódico presentara información fresca, veraz y oportuna de este acontecimiento histórico que ha marcado la historia de Chiapas y del periodismo, local, nacional e internacional.

1998, la tragedia de Valdivia

Valdivia, una comunidad que quedó literalmente borrada del mapa, bajo toneladas de sedimentos. El saldo oficial de las lluvias de este año fue de 200 muertos, siete mil 500 viviendas afectadas, 22 puentes derrumbados y 712 kilómetros destruidos de carreteras federales.

La cifra oficial dista de titulares como: "Suman 229 personas fallecidas en Tapachula" o "Hallazgo de 171 cadáveres en Motozintla. Cifra global, 413".

La primera semana de septiembre un diluvio bíblico triplicó los valores de precipitación promedio anual. El resultado: avalanchas descomunales de agua, lodo y rocas -"del tamaño de una cabeza olmeca", relatan los sobrevivientes– sepultaron poblaciones como Valdivia, en Mapastepec.

El presidente Ernesto Zedillo declaraba en la evaluación de los daños "el desastre en Chiapas, el segundo más grande en la nación", con más de un millón 200 mil habitantes afectados.

Las campañas electorales se detuvieron, el estado frenó sus actividades y la noticia de la desgracia llegó hasta El Vaticano. El papa Juan Pablo II envió sus condolencias y llamó a la solidaridad.

Cámaras de Comercio, Iglesia, partidos, y Cuarto Poder, a través de su Servicio Social, emprendieron una mega colecta para apoyar a los afectados en al menos 20 municipios.

La desesperación era enorme. Se detectaron actos de rapiña y hambrunas en las localidades que permanecieron incomunicadas por semanas en espera de la ayuda.

La transición del PRI al PAN

El año 2000 estuvo marcado por la contienda electoral por la Presidencia de la República, con un PRI debilitado representado por Francisco Labastida, y un Partido Acción Nacional (PAN) cada vez más fuerte, pues había ganado importantes gubernaturas en varios estados del país, entre ellas Guanajuato, con Vicente Fox (95-99).

El presidente de México, Ernesto Zedillo, tuvo que enfrentar una crisis económica que derivó en la aprobación del Fobaproa para el rescate de la banca privada, haciendo la deuda pública —que aún estamos pagando—, el último clavo para el ataúd priista. El descontento social era generalizado

Al ser el periódico número uno en el estado y uno de los más importantes a nivel nacional, los candidatos a presidencias, gubernaturas y alcaldías visitaron las oficinas de Cuarto Poder para compartir sus propuestas y que se dieran a conocer ante la sociedad.

Por aquí desfilaron Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Felipe Calderón y Vicente Fox, que ya auguraba su victoria presidencial para el año 2000 y que además escribió una columna para el diario.

La portada del lunes de 3 de julio se centraba en la victoria del candidato panista que puso fin a 71 años de hegemonía.

Era la primera vez en 71 años de hegemonía priista que otro partido llegaba a Los Pinos. El primero de diciembre, Fox se colocó la banda presidencial.

Existía un sentimiento de esperanza y de cambio generalizado en la entidad: algunas de sus promesas de campaña fueron disminuir la violencia —que en esos años se había incrementado—, combatir la corrupción, estabilidad económica con apoyo al sector privado, que también mostró su respaldo a Vicente Fox, así como terminar con el conflicto armado en Chiapas "en 15 minutos", como llegó a decir en campaña. Para su mala suerte, no fue así, ya que este asunto lo seguimos arrastrando hasta la fecha.El sexenio de represión de Pablo Salazar

Uno de los puntos más críticos en la historia de Cuarto Poder fue durante el sexenio del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) tras la publicación de una nota donde se exhibía que el mandatario no cumplía con un título profesional.

La nota en cuestión fue publicada el día martes 20 de junio del año 2000, cuando Salazar Mendiguchía era todavía candidato a gobernador, con el título: "SEP: No existe título de Pablo", firmada por el periodista Víctor Carrillo Caloca.

En la nota se expuso: ?? candidato opositor Pablo Salazar ha usurpado durante más de dos décadas la profesión de abogado con que se ostenta, pues nunca concluyó la carrera y mucho menos cuenta con cédula profesional para ejercerla, tal y como lo establece la legislación en la materia. Un oficio de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), revela que de Pablo Abner Salazar Mendiguchia "no se tiene antecedente alguno que lo faculte para ejercer como Abogado".

Derivado de esta nota, el periódico Cuarto Poder sufrió una serie de embates, persecución y encarcelamiento de algunos de sus colaboradores desde que Pablo Salazar asumió el poder.

Fue una situación tan crítica que en el año 2003 la familia De la Cruz Morales tuvo que exiliarse en Estados Unidos.

Tras el proceso electoral del año 2006, y con el triunfo de Juan Sabines Guerrero la represión cesó. Lamentablemente De la Cruz Jiménez, ya no regresó con vida a su país, a su estado, falleció en el año 2007.

Esto representó el comienzo de una nueva etapa para el periódico que había logrado sobrevivir a esos seis años oscuros, en donde la casa editorial tuvo que levantarse de un proceso que lo había llevado al límite en su conjunto.

Huracán Stan

En octubre del año 2005 un hecho que arrasó y marcó una localidad entera de la zona Costa y Soconusco de Chiapas fue el paso del huracán Stan.

Este fue un hecho ampliamente documentado por el periódico Cuarto Poder. En las páginas se publicó esta tragedia el día 5 de octubre del 2005 con lo siguiente:

Cientos de casas y autos fueron arrastrados por la corriente pluvial y como consecuencia de la creciente en el caudal del río Coatán. Colonias enteras desaparecieron con la consecuente pérdida de bienes materiales e incluso se reportan personas desaparecidas y ocho muertos.

En algunas colonias las personas se negaban a ser desalojadas pues ya se habían reportado saqueos en casas habitación, pero se recurrió a la fuerza pública para arrancarlas de sus viviendas.

En medio del caos pluvial, algunos funcionarios estatales y municipales intentaban en vano poner orden, como el subsecretario de Protección Civil, Leonardo Muñoz Arellano, que se negó rotundamente a dar información.

Sismo de 2017

Un hecho que marcó la memoria colectiva del pueblo chiapaneco fue sin duda el sismo de 2017, uno de los hechos más relevantes de los últimos años que Cuarto Poder dio puntual cobertura.

En las páginas de Cuarto Poder se dio a conocer que la noche del siete de septiembre llenó al pueblo de Chiapas de asombro y miedo.

Se movieron las placas tectónicas y un terremoto de 8.2 de magnitud sacudió al estado; la noticia se supo en varias partes del mundo por la dimensión de este fenómeno.

Los segundos fueron eternos y suficientes para desconcertar a una entidad rodeada de varos millones de personas.

Un par de horas después del sismo se había desplegado toda una fuerza de tarea civil y militar para ayudar en las zonas de desastre.

En la costa de Chiapas muchas colonias quedaron afectadas y decenas de casas se vinieron abajo; a ocho años de la tragedia la herida social apenas comienza a cicatrizar, tomando en cuenta que las calles que quedaron reducidas a escombros se han vuelto a levantar.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), en el reporte especial llamado "SISMO DE TEHUANTEPEC (2017-09-07 23:49 MW 8.2)", detalló que el epicentro de lo ocurrido el 7 de septiembre de 2017 fue a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan.

La información añadió que 15 días después del movimiento se habían contabilizado cuatro mil 326 réplicas. Las dos más significativas fueron de 5.8 y 6.1 de magnitud.

Lo ocurrido el siete de septiembre de 2017 fue un parteaguas, tomando en cuenta que no se había vivido un terremoto de esa magnitud. La población aprendió esa noche a vivir con los sismos.

Cuarto Poder y la 4T

Otro hecho histórico documentado por esta casa editorial fue la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al gobierno federal y estatal.

El efecto AMLO se hizo presente en Chiapas, quedó más que demostrado con el resultado de las elecciones del 1.º de julio del 2018. Rutilio Escandón Cadenas resultó ganador con el 39.08 % del total de las votaciones, seguido de Fernando Castellanos y Roberto Albores Gleason.

En las páginas de Cuarto Poder se plasmó desde 2018 en Chiapas un cambio histórico al romper con la hegemonía del Partido Verde (PVEM) y el PRI, llevando a Rutilio Escandón Cadenas (Morena) a la gubernatura.

Con ello también se consolidó a Morena como la fuerza política dominante, desplazando a los viejos partidos y reconfigurando el mapa político local hacia una alianza "izquierdista" que, hasta el día de hoy, se mantiene como principal y sigue ganando terreno.

Al paso de los años y con un proceso electoral intermedio se consolidó una coalición de facto entre Morena y el PVEM, siendo las fuerzas más importantes en el Congreso de Chiapas al día de hoy. Este giro político buscó un cambio en la administración estatal, aunque enfrentó retos de gobernabilidad.

En las páginas del periódico se escribió sobre el triunfo de la 4T lo siguiente:

En la elección del domingo 1.º de julio ganaron México y Chiapas, el virtual gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, agradeció a las y los chiapanecos por su amplia participación y su compromiso para lograr juntos el cambio anhelado.

Escandón Cadenas, quien fue impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), también reconoció a las autoridades electorales por su labor para organizar el proceso electoral y garantizar el respeto a la voluntad del pueblo que brindó su respaldo a este proyecto.

Rutilio Escandón reiteró que junto al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, continuará caminando cerca del pueblo, recorriendo cada rincón de la entidad y escuchando todas las voces tal como lo han venido haciendo desde hace muchos años.

Pandemia covid-19

La pandemia de enfermedad por coronavirus en Chiapas inició el 1.º de marzo de 2020. El primer caso local fue una joven de 18 años en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; era una estudiante en Milán, Italia.

Sin duda este acontecimiento tomó por sorpresa a todo el mundo y en Chiapas, parecía que no llegaría, pero no fue la excepción.

Desde Cuarto Poder, hubo una amplia cobertura de este hecho relevante a nivel mundial. Siendo un acontecimiento que ponía en riesgo a la población las coberturas de las restricciones a la población, la implementación de medidas sanitarias en tiendas, bancos, escuelas, dependencias de gobierno.

En la etapa más crítica toda actividad social quedó casi restringida en su totalidad y se implementó la modalidad laboral en línea con el lema "Quédate en Casa".

El proceso de vacunación en Chiapas fue de manera masiva, las vacunas de diferentes marcas arribaron a Chiapas, y la población se volcó a recibir la dosis. Uno de los puntos más concurridos en Chiapas fue el parque Caña Hueca en Tuxtla.

Poco a poco la pandemia fue cediendo, sin que la información desde Cuarto Poder dejara de fluir, siempre se dieron las noticias a la población de manera oportuna.

Cobertura

Cuarto Poder se ha consolidado desde el comienzo por ser un medio de comunicación de vanguardia, adelantado a su tiempo en todos los sentidos.

Se ha adaptado perfectamente a todos los cambios generacionales y tecnológicos, al grado de que hoy día, es el periódico con mayor presencia en plataformas digitales y redes sociales.

Cuarto Poder, al ser un portavoz de las causas sociales y de los sectores más vulnerables se ha posicionado en la preferencia en todos los sectores sociales.

Ha dado voz a los personajes que están marcando la historia política de Chiapas y del país, como un aliado de estos cambios.