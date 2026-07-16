Cuarto Poder, larga vida a la versión impresa

Cuarto Poder es un medio de comunicación fundado en Chiapas en 1976 y con alcance nacional e internacional, desde entonces una de las prioridades ha sido mantenerse a la vanguardia a través del recurso humano preparado y, además, con herramientas que le permiten estar a la altura de las exigencias actuales: una de ellas ha sido el impulso a las redes sociales.

Una aproximación a esta renovación constante la ofrece Karla Montes Castro. Ella actualmente tiene las funciones de Jefa de Diseño Editorial, un departamento clave en la supervisión de los trabajos de las secciones Cultura, Show, Nacional, Política y hasta Deportes.

Varios años después de fundarse Cuarto Poder, ingresó a esta casa editorial para apoyar en la elaboración de un suplemento que requería más detalles en su elaboración.

Un paso hacia adelante

Recuerda que Conrado de la Cruz Jiménez tuvo la idea de renovar y modernizar el periódico en el sistema de trabajo; es decir, se actualizó la paquetería digital con la que se laboraba y también las máquinas.

Una agencia reestructuró el área de redacción y diseño. Antes de 1999 Cuarto Poder tenía como característica el color azul; sin embargo, con los nuevos ajustes se transformó al color rojo y con un nuevo lema: “Tu diario vivir”.

¿Qué tan importante es el diseño?

Para Montes Castro se trata de una área fundamental, debido a que es la cara que se ofrece a los lectores todos los días, y se le tiene que brindar a la audiencia páginas que sean fáciles de leer.

“Tienes que hacer que la lectura sea fluida, sea agradable, que no sean textos largos, que las fotos sean llamativas; que todo el periódico sea ordenado”, enfatizó la jefa de Diseño Editorial.

Antes de estos cambios, lo que se tenía eran capturistas y maquetadores, algunas de estas personas se preparaban para pasar al área de formación. Entre 1999 y el 2000 comenzarían a llegar los diseñadores gráficos con formación profesional.

Lo que no se ve al construir una noticia

La publicación diaria de las notas informativas se crea desde el momento en que en la sala de redacción o de manera virtual el grupo de reporteros se reúne, para debatir los temas que están en tendencia y de los contenidos informativos que se pueden generar.

Desde ahí también se van discutiendo los posibles espacios y diseños para la fotonota, el reportaje, las crónicas, entrevistas o la nota del día. En redacción ocurre la magia periodística con el vaciado del material en texto y la selección de la foto.

El siguiente paso es la revisión que realizan las personas de la coedición, con el visto bueno de los editores. Una vez ubicado cada material dentro de la sección, el equipo de diseño se encarga de hacer más atractivo el material en la parte visual.

Y tienen dentro de sus funciones la de establecer el tamaño de la letra, se acomodan las fotos, columnas y se estructura la página. Culminada esa fase, pasa por una revisión para, posteriormente, mandar el material al área de preprensa para la elaboración de las láminas; después el material se va a la zona de prensa.

Conexión entre varias secciones

“El área de diseño viene siendo un enlace con otras áreas. También tenemos enlace con el área de publicidad, ellos nos comparten lo que va a salir en el impreso y los compañeros de redacción el contenido”, explicó Karla Montes.

Ella lleva varios años laborando en Cuarto Poder y resalta que de manera constante dicha casa editorial apuesta por procesos de renovación, con el fin de estar siempre a la cabeza de las exigencias sociales para informarse.

“El periódico se ha modernizado en cuando a tecnología. Cuando el Offset fue adquirido ya pudimos imprimir a color. Siempre hay una mejora”, detalló en este recuento de los 50 años de Cuarto Poder.

Montes Castro señala que en el periódico siempre hay constante retroalimentación, sobre todo, con los nuevos colaboradores que llegan y se capacitan, para mantener la buena calidad de impresión que distingue a esta casa editorial.

Actualmente, se ha generado un cambio en la forma en que se consume la noticia y la parte digital han ganado terreno y ahí también Cuarto Poder se ha posicionado por la creación de contenido noticioso.

“No se deja de leer. Sin duda, la versión impresa tiene que seguir”, sentenció Montes Castro.

Finalmente, la jefa de Diseño de Cuarto Poder expresó sentirse contenta de formar parte de este medio de comunicación y agradeció a la Dirección General la oportunidad de estar en esta casa editorial y vivir los cambios hacia la vanguardia y la modernidad en la forma de presentarle a la sociedad los hechos noticiosos.