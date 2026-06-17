Cuarto Poder, mi primera oportunidad en el periodismo: Carlos Herrera

Los primeros pasos de Carlos Herrera dentro del ámbito profesional de la comunicación los caminó en el periódico Cuarto Poder. Originario del municipio de Huixtla, ha radicado más de la mitad de su vida en San Cristóbal de Las Casas, donde por muchos años se desempeñó como corresponsal de esta casa editorial.

Herrera formó parte de la primera generación de comunicólogos egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), carrera que vio nacer a sus primeros licenciados en 1997. Un año después, Carlos hizo sus primeras publicaciones en las páginas impresas de Cuarto Poder.

Inicios

A casi 30 años de haber iniciado su labor periodística, recordó con nostalgia la primera vez que visitó la empresa tras enterarse de una vacante para reportero. Con los papeles bajo el brazo y un nerviosismo que lo invadía, acudió a las oficinas y tras un mes de prueba logró conseguir el puesto.

“Tenía 20 o 21 años, y sí, te gana ese nerviosismo, porque es tu primer empleo. Llevaba mi carpetita con mi solicitud de empleo. Afortunadamente me dieron esa oportunidad, la cual yo sigo agradeciendo”, recordó con alegría.

El ímpetu y ganas por enrolarse en el periodismo hizo que le fueran encomendadas las fuentes de movimientos sociales, partidos políticos de oposición y la parte oficial del gobierno en turno, líneas que de acuerdo con Carlos Herrera, le sirvieron como bases para su formación y crecimiento profesional.

Dentro de sus recuerdos guarda un ejemplar publicado el 18 de mayo del año 2000. La portada no era de color rojo como actualmente circula, en ese entonces predominaba el azul. “Una época en la que Guillermo Enríquez se desempeñaba como jefe de Redacción, junto al director editorial, Francisco Barbosa, bajo el mando del director general y propietario, Conrado de la Cruz Jiménez”.

Cazatalentos

Para Carlos Herrera, el compañerismo siempre ha sido pieza fundamental de un buen trabajo. Reveló que en cada oportunidad en que al periódico le urgían nuevos reporteros, “sangre nueva y joven”, como él describe, recomendó a compañeros con el potencial que la empresa necesitaba.

La ventana de oportunidad que significa trabajar en Cuarto Poder la describió como única y de gran valor para quienes inician en su carrera profesional y destacó que el periódico siempre ha buscado renovarse, como en aquel entonces, cuando cambió del periodismo empírico y apostó por la formación profesional.

A la par, celebró que la empresa haya sido de las pocas en todo el estado que ha otorgado prestaciones de ley a los trabajadores, algo que cada vez es menos común en otros grupos editoriales.

“Fue la primera empresa que se preocupó en formar, en capacitar, en tener código de ética, en pagarle a un reportero, porque luego, en otras empresas, ni siquiera te pagan y menos que te agradezcan el trabajo”, reconoció Carlos Herrera.

Embates

Recordó los embates que sufrió Cuarto Poder durante el sexenio del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Carlos Herrera reveló que nunca cedió ni pensó abandonar la empresa, pues siempre tuvo presente que era una estrategia que buscaba desaparecer al periódico.

La lealtad de mantenerse firme, no ceder, la calificó como parte de una lucha que tiene un impacto social y un compromiso con la verdad, valores que consideró necesarios replicarlos en las nuevas generaciones.

“Lastimosamente sí hubo personal del equipo de Cuarto Poder que sí cayeron en esas pretensiones… Yo fui de las personas que no aceptaron y que seguí, y eso al final fue una decisión para mí… porque era esa parte de una lucha que tiene un impacto social y un compromiso que hay que seguir destacando en las nuevas generaciones”, expresó Carlos.

Agradeció el reconocimiento de don Conrado de la Cruz Jiménez hacia quienes se mantuvieron a pesar de la crisis vivida, y no olvida el respaldo que tuvieron con el paso de los años para seguir realizando sus labores periodísticas.

Finalmente, reconoció el ímpetu con el que se ha mantenido a lo largo de 50 años Cuarto Poder, y celebró que haya sabido adaptarse a las nuevas tendencias, fusionando el periodismo tradicional con lo tecnológico.