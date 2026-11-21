Cuarto Poder se unió al apoyo que el Estado de Chiapas ha manifestado al creador de contenido Jorge García, conocido en redes sociales como “Retojorjais”, quien se encuentra participando en La Mansión VIP 2, reality show digital encabezado por HotSpanish.

Dinámica

Las y los participantes tienen la oportunidad de recibir mensajes de apoyo a través de lo que llaman “súper chat”, fue así que Cuarto Poder le mandó un saludo: “Tu camino ha sido de mucho esfuerzo y hoy eres una inspiración para muchos jóvenes, todo Chiapas va contigo. Desde Cuarto Poder te mandamos mucha suerte, ¡échale ganas vos!”.

Retojorjais recibió con una sonrisa el mensaje, que escuchó muy atentó y que respondió: “Hay me sacan una nota bonita Cuarto Poder, cuídense mucho, gracias, hay que consumir mucho periódico, gracias por el apoyo, se agradece bastante y arriba Chiapas y arriba Cuarto Poder”.

Impulso

El joven chiapaneco ha destacado en su participación, llamando la atención de la audiencia por su carisma, sus ocurrencias, por mostrarse orgulloso de Chiapas, por comentar varios datos de su estado, sin entrar en polémicas.

El concursante ha protagonizado dinámicas y juegos dentro de la casa como “gato gigante” y retos de equilibrio con el resto de los participantes, entre ellos Bellacat, Kerely Ruiz, Odette Orlena, Jlexispr, Cukis y Abel Robles.

Varios creadores de contenido en el estado han mostrado su apoyo a Retojorjais, con diversos videos en sus plataformas y también con mensajes; incluso el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se ha sumado al apoyo.