Cuarto Poder, un pilar de los medios en Chiapas

Aguirre Franco celebraEl arzobispo emérito de Acapulco y II Obispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor Felipe Aguirre Franco, reconoció el legado de don Conrado, a quien definió como un hombre visionario, entusiasta y de gran corazón

El jerarca católico extendió sus bendiciones a la familia que hoy continúa al frente del proyecto periodístico: la maestra María Morales Ruiz, esposa del fundador, y su hija Ana María de la Cruz Morales, quien actualmente dirige el timón de esta empresa informativa.“Me da mucho gusto que ahora estén celebrando 50 años de aquel inicio pequeño. Conrado era un hombre visionario, inteligente, entusiasta, magnánimo. Felicitaciones muy especiales y bendiciones para la señora María Morales y para Ana María, que lleva ahora el timón de Cuarto Poder. Un abrazo”.

Felipe Aguirre Franco II Obispo de Tuxtla Gutiérrez

Congreso felicita

La presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza, expresó una extensa felicitación a todos quienes conforman esta casa editorial.

Hizo un reconocimiento por 50 años de informar de manera veraz y oportuna a las y los chiapanecos, siendo también una vía de resistencia de la libertad de expresión.

En tanto, Mario Guillén Guillén, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo una extensa felicitación a este medio informativo. Expresó esta felicitación a quienes están, a quienes ya no están, a don Conrado, a la Maestra María Morales, a la licenciada Ana María de la Cruz Morales.“Desde aquí mi reconocimiento y más sincera felicitación, les deseo una larga vida por otros 50 años más, muchas felicidades Cuarto Poder”.

Alejandra Gómez Mendoza

Presidente de la Mesa Directiva

Referente de credibilidad: Llaven Abarca

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se unió a los reconocimientos que ha recibido la casa editorial Cuarto Poder en el marco de su 50 aniversario. Expresó su respaldo y admiración hacia la familia que encabeza este medio informativo.

Destacó el papel fundamental que ha desempeñado el periódico a lo largo de cinco décadas como un referente de credibilidad y cercanía con la sociedad chiapaneca.

“Les envío mis abrazos, mis sinceras felicitaciones a toda la familia de Cuarto Poder. Que vengan muchos años más y que sigan informando al pueblo de Chiapas”, dijo el fiscal general.“Desde la Fiscalía General del Estado quiero enviar una sincera felicitación y un fuerte abrazo a la profesora María Morales y a su hija, la licenciada Ana María de la Cruz, por los 50 años de fundación de este gran medio informativo que se llama Cuarto Poder”

Jorge Luis Llaven Abarca

Fiscal General de Chiapas“Quiero hacer extensa la felicitación al medio Cuarto Poder por su 50 aniversario, sigan trabajando, sigan realizando esta ardua labor”.

Luz María Castillo Moreno

Diputada local de Morena

Ángel Torres reconoce trayectoria

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, reconoció la trayectoria y el papel que este medio de comunicación ha desempeñado durante cinco décadas en la vida pública y periodística de Chiapas.

El edil, señaló que el diario ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años, conservando una línea editorial sólida y comprometida con la sociedad chiapaneca.“Ha sido un medio que ha subsistido y que ha mantenido su línea editorial, una línea férrea, crítica, pero también propositiva y constructiva”.

Ángel Torres

Alcalde de Tuxtla Gutiérrez“Muchas felicidades, larga vida para Cuarto Poder, que siga siendo el medio de comunicación que nos informa a toda la sociedad chiapaneca”.

Mario Guillén

Diputado presidente de la Jucopo“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno felicita al periódico Cuarto Poder. ¡Medio siglo marcando la pauta informativa en Chiapas! Felicitamos a todo el equipo en su 50 aniversario. Gracias por cinco décadas de trabajo constante, veraz y cercano a la gente”.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Periodismo de gran calidad: Ibarra Gallardo

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Ibarra Gallardo, subrayó que el periodismo realizado por esta casa editorial es de gran calidad en todo su conjunto, por ello llamó a continuar con esta calidad.

Por su parte, la diputada local de Morena, Luz María Castillo Moreno, mandó sus felicitaciones al periódico Cuarto Poder e hizo un llamado a todo el equipo para seguir realizando la ardua labor de informar. Destacó que esta casa editorial es referente en cuanto a la presentación de noticias a todas horas.“Les deseamos que sean muchísimos años más y que sigan en este trabajo arduo siempre haciendo buena comunicación”.

Jovannie Ibarra Gallardo

Diputada del PAN“Quiero felicitar a la familia Cuarto Poder por cumplir 50 años siendo un referente del periodismo en Chiapas. Mi reconocimiento a la visión de don Conrado de la Cruz y doña María Morales, impulsores de esta gran casa editorial, así como todo su equipo por estas cinco décadas informando sobre la vida política y social de nuestro estado y nuestro país.¡Enhorabuena por este gran aniversario, muchas felicidades!”.

Paco Chacón

Secretario del Humanismo

Parte de la historia: rector de la Unach

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que Cuarto Poder es uno de los periódicos más importantes, es parte de la historia en la entidad, de los medios de comunicación que se convirtió en toda una tradición.

Cuarto Poder, dijo, ha contribuido a que tengamos una sociedad más informada y con eso han abonado en buena medida al fortalecimiento de nuestra democracia.“Yo quiero mandar una felicitación muy sincera, a toda la familia, el gran equipo de Cuarto Poder, sin lugar a dudas uno de los diarios más importantes en el estado. Les deseamos muchos años más, de éxitos, de satisfacciones y de seguir contribuyendo a un Chiapas que todos queremos”.

Oswaldo Chacón Rojas

Rector de la Unach

Líder de la información: Ramírez Escobedo

Cinco décadas de ejercicio periodístico de Cuarto Poder fueron reconocidos por el recién nombrado comandante interino de la Séptima Región Militar, general de brigada de Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo, quien envió un mensaje de felicitación para esta casa editorial.

El general destacó la labor que realiza la empresa no solo a novel local, sino nacional e internacional, aseguró que a lo largo de estos 50 años siempre se ha mantenido al margen de la información.“Muchas felicidades a todos los trabajadores de Cuarto Poder que ha sido siempre el periódico que está de primera mano en las noticias, en todas las actividades de nuestro país, el internacional y, por supuesto, que del estado de Chiapas”

Antonio Ramírez Escobedo

Comandante interino de la Séptima Región Militar