Cuarto Poder y la Unich impulsan Juntos por los 12

Este miércoles, el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Javier López Sánchez, sostuvo una reunión con la directora de Información y Comercialización del periódico Cuarto Poder, Ana María de la Cruz Morales, acompañada de un equipo de la casa editorial y de la institución universitaria, para encaminar el proyecto de periodismo comunitario-intercultural “Juntos por los 12”, un suplemento que surge en el marco del 50 aniversario del rotativo.

El proyecto, que se perfila como una iniciativa pionera en Chiapas, tiene como objetivo dar voz a los municipios históricamente olvidados de la entidad, con una visión que articula la experiencia del periodismo tradicional con la formación académica de la universidad intercultural.

El rector Javier López Sánchez destacó la importancia de esta colaboración interinstitucional, señalando que la Unich siempre ha apostado por el trabajo conjunto.

“La Universidad Intercultural siempre ha pensado en la importancia de la colaboración interinstitucional. Ya hemos tenido trabajos de colaboración con el sector empresarial y ahora, ¿por qué no?, por supuesto, con Cuarto Poder, que tiene mucha vinculación con nuestros estudiantes de comunicación intercultural”, expresó.

Formación académica

López Sánchez subrayó que el proyecto permitirá a los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural combinar la teoría con la práctica.

“Este trabajo de colaboración va a ser muy importante porque queremos que los estudiantes tengan teoría y práctica de la comunicación intercultural. Creo que es un trabajo de colaboración extraordinario para nuestros estudiantes de la Universidad Intercultural”, afirmó.

El rector también enfatizó el impacto social del suplemento, que busca amplificar las voces de los pueblos originarios. “Por supuesto, pensando en lo que representarán los reportajes comunitarios, pues es bueno para darle voz a nuestros pueblos originarios de los municipios”.

Consultado sobre la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada, el gobierno y la academia en torno a este proyecto, López Sánchez destacó que la transformación social requiere corresponsabilidad de todos los sectores.

“Es que para hablar de transformación social tiene que ser de la mano con el trabajo de todas y todos. Es un trabajo de sinergia institucional, gobierno del estado, los municipios, los propios pueblos, las instituciones del ámbito público y privado, todos”, puntualizó.

Corresponsabilidad

El rector puso como ejemplo el proyecto de alfabetización impulsado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, donde participan una infinidad de instituciones, incluyendo ámbitos religiosos y liderazgos comunitarios.

“La transformación tiene que ser responsable de todas y todos. Implica una corresponsabilidad de modo que este trabajo tiene que ser conjunto”, sostuvo.

López Sánchez celebró la próxima firma de un convenio y el proceso de capacitación que se avecina, destacando el valor de que los estudiantes puedan interactuar con profesionales en activo.

“Esto es extraordinario porque, independientemente de que yo les presumía que tenemos profesores de alto nivel formando a nuestros estudiantes de comunicación intercultural, pues qué mejor que ustedes, que están en la práctica de la comunicación, puedan estar con nuestros estudiantes en la capacitación. Así que eso lo agradecemos muchísimo”, concluyó.

En esta reunión estuvieron presentes: Susana Natalia Antonio, secretaria académica; Basilio Eliseo Vázquez Ramírez, coordinador de Gestión de Calidad de la Universidad; María Gabriela López Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Intercultural; Luis Fernando Bolaños Gordillo, docente e investigador; y Liliana Bellato Gil, directora de la Dirección de Procesos Naturales de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Por parte de la casa editorial estuvieron presentes Rodolfo Flores, reportero; Ciro Castillo, jefe de Información; Carlos Ibarra, director Multimedia de Cuarto Poder; y Ana María de la Cruz Morales, directora de Comercialización.