Cuarto productor nacional en caña de azúcar

Chiapas se posiciona como el cuarto productor nacional de caña de azúcar, con una producción superior a los tres millones de toneladas anuales en años recientes, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

De acuerdo con el representante del ingenio Pujiltic, Carlos Hugo Beterán Santana, la caña de azúcar se produce en 15 estados del país. En Chiapas, esta actividad representa un importante motor económico, con más de 18 mil hectáreas sembradas en municipios como Venustiano Carranza, Las Rosas, Socoltenango y Tzimol, donde participan cinco mil 568 productores.

Modernización

En la entidad se impulsa el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola U-217, cuya convocatoria permanece abierta para que personas usuarias puedan acceder a apoyos que faciliten la modernización del riego en sus parcelas.

La finalidad de este programa es hacer frente a los efectos del cambio climático y fortalecer la producción agrícola. Bajo esa premisa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur, impulsa la implementación del sistema de riego por goteo subterráneo mediante dicho programa.

Beterán Santana dijo que recientemente se realizó un encuentro con más de 170 productores de diversos cultivos para conocer el funcionamiento de este sistema de riego, el cual permite optimizar el uso del agua y lograr ahorros de hasta 70 %, además de contribuir al incremento de la productividad.

Acudieron representantes del Distrito de Riego 094 del estado de Jalisco, con quienes intercambiaron conocimientos y experiencias, debido a que ellos ya tienen resultados de este sistema aplicado en sus unidades de producción.