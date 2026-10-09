Cubrebocas, obligatorio en varias preparatorias

Ante la alarmante incidencia de enfermedades respiratorias, se anunció que a partir de este viernes en las escuelas preparatorias estatales 1, 2, 3 y 4 del Soconusco se obligará a los estudiantes a portar cubrebocas y con ello disminuir la posibilidad de contagios.

A través de sus páginas oficiales, las escuelas detallaron que el uso de protección será obligatorio, tanto para estudiantes como para el personal docente, así como para todas aquellos que ingresen a las instalaciones educativas.

Medida

Los directivos de los planteles escolares señalaron que la determinación busca frenar los contagios y evitar la propagación de brotes de enfermedades respiratorias entre la comunidad docente.

La medida fue tomada de manera interna por los directivos, ya que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial por parte de las autoridades de educación media superior.

Exhortaron a los estudiantes a acatar la disposición y portar cubrebocas a partir de este viernes y poder ingresar a sus respectivos centros.

Asimismo, recomendaron llevar gel antibacterial y reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios entre la comunidad estudiantil.