Cuenta con hasta 12 razas de maíz

Como parte de la séptima Feria del maíz nativo y las semillas locales, el programa Sembrando Vida en Ocosingo, presentó un pequeño stand donde se podían ver alguna de las 12 razas de maíz que existen en la región.

Gerardo Torres López, integrante del programa, indicó que aún se está en un proceso de colecta de razas de maíz, de las cuáles la mayoría es para autoconsumo.

El especialista reconoce que, tristemente, la afinidad por una raza o por un tipo de maíz sólo se visualiza por lo productivo. “Si a ti como consumidor que desconoce todos los tipos de maíz te dan a elegir un elote, eliges el de la mazorca más grande”. Hecho que deja de lado otras características que tienen otras mazorcas.

El proyecto Sembrando Vida, dijo, le apuesta a la diversidad, ya que esta puede ser beneficiosa, por ejemplo, de algún evento climático. Ese es el caso del zapalote chico, que comienza a florecer a los 43 días, en comparación con una raza más grande que tarda 65 días y que por lo mismo, requiere más recursos.

Otra característica que recalcó fue la relacionada a los maíces azules, que contienen un químico antioxidante, además de que al ser usados para la elaboración de pozol, hace que las bebidas tarden un poco más en agriarse.

Precios

En el evento, realizado en centro de desarrollo El rastro, los organizadores informaron que el precio de compra del maíz sigue siendo un reto. Mientras que en Oaxaca o el Estado de México, el kilo de maíz se paga entre 30 y 35 pesos, en Chiapas el costo disminuye hasta 7 pesos, incluso puede llegar a 14 y 15 pesos en el caso del maíz rojo o azul.