Cuenta IMSS con 317 docentes en Salud

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informó que al presente cuentan con 317 docentes, mismos que intervienen en las especialidades de Anestesiología, Cirugía General, Epidemiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y Ortopedia, Imagenología diagnóstica y terapéutica, Urgencias Médicas Quirúrgicas, Anestesiología para los Servicios Rurales de la Salud, Medicina Interna y Ambiental.

El encargado de la Coordinación Auxiliar Médica en Educación en Salud, doctor Paul Constantino Santiesteban, señaló que los docentes del instituto en el estado son aquellas y aquellos que desarrollan una actividad académica en la enseñanza de licenciaturas relacionadas a las carreras de la salud, y están a cargo de residencias médicas y participan en el desarrollo profesional continuo, así como en la capacitación del personal de equipos multidisciplinarios de la salud.

“Tenemos un censo de 317 docentes, personal operativo que también dedica su tiempo y espacio para poder atender y educar a los alumnos de esta Representación. Todas las especialidades cuentan con profesor titular, profesor adjunto, profesores ayudantes, quienes están altamente capacitados para esta actividad académica”, aseguró.

Expresó que este 2023 el IMSS en Chiapas tiene un total de 440 residentes, los cuales están distribuidos en los hospitales generales de Zona (HGZ) No. 1, en Tapachula; y No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, así como en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1 y No. 11, en Tapachula, y No. 13, 23 y 25, en la capital del estado.